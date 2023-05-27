banner913
banner932
Lefkoşa’da kaza…Aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Lefkoşa’da kaza…Aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
49 0
Yargıcın ‘yasa’ isyanı
Yargıcın ‘yasa’ isyanı
49 0
 
Antika ve ikinci el eşya pazarı burada
Antika ve ikinci el eşya pazarı burada
74 0
15 yaşındaki KKTC vatandaşı Efe Sağıroğulları'ndan Avusturya'da birincilik
15 yaşındaki KKTC vatandaşı Efe Sağıroğulları'ndan Avusturya'da birincilik
227 0
Fly Kıbrıs Ordu/ Giresun seferlerinin lansmanı Ordu’da yapıldı
Fly Kıbrıs Ordu/ Giresun seferlerinin lansmanı Ordu’da yapıldı
16 0
KKTC’de meydana gelen üç kazada beş kişi yaralandı
KKTC’de meydana gelen üç kazada beş kişi yaralandı
27 0
Seyrüsefer harcını internet üzerinden ödemek isteyen vatandaşlara uyarı
Seyrüsefer harcını internet üzerinden ödemek isteyen vatandaşlara uyarı
86 0
banner915

Dünyanın en pahalı dondurması Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

banner476

Japonya'da üretilen "Beyaz Gece" adlı dondurma, dünyanın en pahalı dondurması olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Dondurmanın bir porsiyonu ise 6 bin 380 bin dolar değerinde

banner825
Dünyanın en pahalı dondurması Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
banner931
Bir Japon gıda markasının ürettiği "Beyaz Gece" adını taşıyan dondurma, dünyanın en pahalı dondurması rekorunu kırdı. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dondurmanın bir porsiyonu için 6 bin 380 dolar (880 bin yen) ödemek gerekiyor.
Asıl adlı "Byakuya" (Japonca'da beyaz gece anlamına geliyor) olan dondurmayı bu kadar özel kılan ise içinde kullanılan malzeme. Yenilebilir altın yaprak ile servis edilen dondurma, İtalya'nın Alba kentinde üretilen beyaz trüfle yapılıyor. Bu trüfün tek başına kilo fiyatı ise 14 bin 500 doları buluyor.
Üzerinde ise altın yaprağının yanı sıra, iki tür peynir ve "Sakekasu" bulunuyor. "Cellato" adlı Japon marka istedikleri tadı elde edebilmek için 1,5 yıl boyunca çok sayıda deneme yaptıklarını belirtti.
El yapımı bir kaşıkla birlikte satılan dondurmanın, üzerine trüf mantarı dökülüp yumuşatılmak suretiyle yenmesi tavsiye ediliyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.