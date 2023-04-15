Dünyanın en kısa köpeği, Guinness Rekorlar Kitabı'nda

Dünyanın yaşayan en kısa köpeği Pearl, o kadar küçük ki avuç içine sığıyor ve gömlek cebinde taşınabiliyor

Dünyanın yaşayan en kısa köpeği Pearl Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. 9,14 santimetre boya ve 2,7 santimetre uzunluğa sahip olan Chihuahua, sadece 553 gramlık bir ağırlığa sahip. Pearl o kadar küçük ki avuç içine sığıyor ve gömlek cebinde taşınabiliyor.

ÖNCEKİ REKOR TEYZESİNE AİTTİ

Pearl adlı dişi Chihuahua, bir önceki rekorun sahibi Milly'den daha kısa olduğu doğrulandıktan sonra resmi olarak dünyanın en yaşayan en kısa köpeği olarak Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi. Milly de 9,65 cm boyunda bir Chihuahua'ydı ve Pearl'ün teyzesiydi.

Milly, Şubat 2013'ten 2020'de ölene kadar rekoru elinde tuttu, ancak bu süre zarfında kendisinden 49 klon yapıldı .Pearl, 1 Eylül 2020'de ABD’nin Orlando eyaletinde 27 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Sahibi Vanesa Semler ile birlikte yaşayan minik hayvan ayrıca, şu anda dünyanın yaşayan en kısa boylu kadını Jyoti Amge'den neredeyse yedi kat, yaşayan en kısa boylu erkek Edward Niño'dan ise neredeyse sekiz kat daha kısa.

Diğer taraftan, Pearl’ün boyu Crystal Creek Hayvan Hastanesi'ndeki bir veteriner tarafından, köpek ölçüm çubuğu kullanılarak art arda üç kez ölçüldü. Ölçüm, Pearl’ün sol ön ayak tabanından kürek kemikleri arasındaki çıkıntıya kadar yapıldı.

"PAHALI ZEVKLERE SAHİP"

Semler, Pearl’ün pahalı zevkleri olduğunu, akşam yemeklerinde yüksek kaliteli tavuk ve somon balığı yediğini ve 'güzel giyinmeyi' sevdiğini söyledi.

Semler, “Ona sahip olduğumuz ve kendi rekorumuzu kırdığımız için kutsanmış durumdayız.” yorumunu yaptı.

