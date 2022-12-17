Dünyanın en kısa adamı

Guinness Rekorlar Kitabı'na yeni bir isim katıldı. 20 yaşındaki Kürt asıllı İran vatandaşı Afshin Esmaeil Ghaderzadeh 65.24 santimetrelik boyuyla dünyanın en kısa yetişkin erkeği oldu. 6.5 kilo ağırlığında olan Afshin, "Dünyadaki en uzun adamın kim olduğunu biliyorum. Avuçlarına sığabilirim” dedi

İran'ın ücra köyünde yaşayan Afshin Esmaeil Ghaderzadeh, Guinness Dünya Rekorları kitabına gidi. Ghaderzadeh'in özelliği ise dünyanın yaşayan en kısa yetişkin erkeği olması.

Boyu 65.24 cm olan 20 yaşın daki genç adam zayıflığı nedeniyle hiçbir zaman okula gidemedi. Ağırlığı 120-200 gram arasında değişen cep telefonlarını ağır olduğu için sürekli olarak taşıyamadı. Uzun süre dezavantaj olan bu özelliğiyle ünlü oldu. 700 gram olarak doğan Afshin, şu anda 6.5 kilo ağırlığında.

Bir önceki rekor sahibi olan 36 yaşındaki Edward "Niño" Hernandez'den (Kolombiya) neredeyse 7 cm (2,7 inç) daha kısa.

Afshin, Guinness Dünya Rekorları tarafından şimdiye kadar doğrulanmış en kısa dördüncü adam. Önceki rakipleri artık hayatta olmadığı için rekorun yeni sahibi Afshin Esmaeil Ghaderzadeh.

Genç adam köyünden alınarak Dubai'deki Guinness Dünya Rekorları ofisine götürüldü. Afshin'in boyu burada 24 saat içerisinde üç kez ölçüldü ve kısalığı teyit edildi.

En kısa adamın hayalleri arasında dünyanın en yüksek yapısı olan Burj Khalifa'yı görmekti. Guinness yetkilieri küçük adamın bu isteğini de gerçekleştirdi.

Afshin, İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti, Bukan İlçesinde bulunan ücra bir köyde keşfedildi. Fars lehçesini kullanarak hem Kürtçe hem de Farsça konuşuyor.

Afşin'in Kuzey İran'daki hayatı kolay olmadı. Boyundan dolayı okula gidemeyen Afşin, okuma yazma ile mücadele etti. Ancak son zamanlarda adını yazmayı öğrendiği için çok mutlu.

