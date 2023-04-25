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Dünyanın en kalabalık ülkesi bu hafta değişecek

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Birleşmiş Milletler, Hindistan'ın bu hafta sonuna kadar dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin'i geride bırakacağını söyledi.

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Dünyanın en kalabalık ülkesi bu hafta değişecek
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Yeni verilere göre, Hindistan nüfusunun Nisan ayı sonuna kadar 1 milyar 425 milyon 775 bin 850 kişiye ulaşması bekleniyor.

Geçen hafta farklı bir BM ekibi, Hindistan'ın bu yılın ortasında 'i geçeceğini tahmin etmişti.

Asya ülkeleri, 70 yılı aşkın bir süredir küresel nüfusun üçte birinden fazlasını oluşturuyor.

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (DESA) yaptığı açıklamada, "Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi olarak uzun süredir sahip olduğu statüsünü yakında kaybedecek." dedi.

"Nüfusların tahmin edilmesiyle ilgili belirsizlik nedeniyle, Hindistan'ın nüfus büyüklüğünde Çin'i geçmesinin beklendiği belirli tarih yaklaşıktır ve revizyona tabidir." denildi.

BM  Fonu geçen hafta Hindistan'ın 2023'ün ortalarında Çin'den 2,9 milyon daha fazla nüfusa sahip olacağını söyledi.

Geçen yıl nüfusu 1961'den beri ilk kez azalan Çin'in doğum oranı son zamanlarda düştü.

DESA, Çin'in nüfusunun yüzyılın sonundan önce 1 milyarın altına düşebileceğini söyledi.

Buna karşılık, Hindistan'ın nüfusunun birkaç on yıl boyunca artmaya devam etmesi bekleniyor" diye ekledi.

Etiketler; #Hindistan #Çin #birleşmiş milletler
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