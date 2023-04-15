'Kayıp' kedi adındaki ilk kitabını yayınlayan İngiltere'de 5 yaşındaki bir kız çocuğu, 'dünyanın en genç yazarı' unvanına erişti. Bella-Jay'in Kayıp Kedi adlı hikayesi, maceraya atılan ve çok geçmeden önemli bir ders öğrenen bir kedinin hikayesini konu alıyor

İngiltere'nin güneybatısındaki Dorset'te Bella-Jay Dark adında 5 yaşındaki bir kız çocuğu, 'Kayıp Kedi' adlı kitabının yayınlanmasının ardından 'dünyanın en genç yazarı' oldu. Sputnik Türkiye'nin Daily Mail'den aktardığı habere göre Dark, geçen yıl kitap yazma isteğinden ailesini haberdar etti.

27 yaşındaki annesi Chelsie Syme ve 30 yaşındaki babası Myles Dark, durumu başta önemsemedi. Ancak Bella-Jay, kitabını 1 yıl içinde tamamladı. Ginger Fyre Press basımevi tarafından basılarak şu anda Amazon ve Waterstones'da 4 pound ücretle satın alınabiliyor. Bella-Jay'in Kayıp Kedi adlı hikayesi, maceraya atılan ve çok geçmeden önemli bir ders öğrenen bir kedinin hikayesini konu alıyor.

Geçen yıl Abhijita Gupta, 7 yaşında dünyanın en genç yazarı unvanına erişmişti.

Konuya dair yorum yapan anne Chelsie, "Bella ile çok gurur duyuyoruz ve açıkçası bunun ne kadar muhteşem olduğuna inanamıyorum" dedi.

Chelsie, "Onunla gerçekten gurur duyuyorum, bu kadar ileri gideceğini düşünmemiştim. Bu yüzden gurur duyuyorum ve hak ettiği takdiri gördüğüne şahit olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Chelsie, Bella ona bir kitap yazmayı planladığını ilk söylediğinde yüksek beklentileri olmadığını itiraf ederek, "Ardından bir kitap fuarına gittik ve oradaki biri, ona kitabı yayınlamak istediğini söyledi" diye konuştu.

Kızının her zaman insanlardan ilgi gördüğünü dile getiren Chelsie, Bella'nın okumayı ve resim çizmeyi sevdiğini belirtti.

Kitabı hakkında konuşan Bella-Jay ise, "Bu şimdiye kadarki en iyi kitap ve herkesin satın almasını istiyorum. Kendimle ve diğer tüm yazarlarla gurur duyuyorum" dedi.

Bununla beraber 'en genç yazar' resmi Guinness Dünya Rekoru ödülünü almak için Bella'nın kitabının 1000 kopya satması gerekiyor.

