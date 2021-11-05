Dünyanın en etkili ülkeleri açıklandı

Global araştırma şirketi IPSOS, dünyanın en iyi ve en etkili ülkelerinin yer aldığı ‘Nation Brands Index’i açıkladı. Nation Brands Index, her yıl ülkelerin uluslararası düzeyde nasıl algılandığı, yönetim şekilleri, hükümetlerin samimiyetleri, halk kültürü ve yaşam kalitesi gibi etkenler göz önüne alınarak belirleniyor.60 ülkenin yer aldığı sıralamada, Almanya, beşinci kez dünyanın en etkili ülkesi seçilirken, İngiltere, mültecilere yönelik tutumu ve çevreyi koruma konusundaki küresel itibarındaki düşüş nedeniyle sıralamada ikinci sıradan beşinciliğe geriledi.
ABD YÜKSELİŞTE
ABD, Eski Başkan Donald Trump’ın yönetimi devretmesinden sonra, gücünü artırarak geçen yıl 10’unculuktan bu yıl sekizinci sıraya yükseldi.Bu yılki sıralamada Almanya, üst üste beşinci kez ve toplamda yedinci kez birinciliğini korudu. Puanları 2020’deki yüzde 69,1’e kıyasla bu yıl yüzde 71,1’e yükseldi. Almanya’nın itibarı, Alman ürünleri ve hükümetin yoksullukla mücadele çalışmaları insanların hükümet hakkında olumlu görüşlere sahip olmasını sağladı. Ülke, bu yılki Tokyo Olimpiyatları’nda madalya tablosunda dokuzuncu sırada yer almasına rağmen, spordaki yıldız itibarı için de puan kazandı.Kanada da 2020’de üçüncü sırayı aldıktan sonra bu yıl ikinci sıraya yükseldi. Ülke, göçmenlik ve yönetişim politikaları nedeniyle yüksek puan alırken, insanlar Kanada’yı kültürü ve samimiyeti için de övdü.
Türkiye ise 60 ülkenin yer aldığı listede kendisine 38’inci sıradan yer bulabildi.
İşte,
1 Almanya
2 Kanada
3 Japonya
4 İtalya
5 Birleşik Krallık
6 Fransa
7 İsviçre
8 Amerika Birleşik Devletleri
9 İsveç
10 Avustralya
11 İspanya
12 Norveç
13 Hollanda
14 Yeni Zelanda
15 Finlandiya
16 Avusturya
17 İskoçya
18 Belçika
19 İrlanda
20 İzlanda
21 Yunanistan
22 Galler
23 Güney Kore
24 Kuzey İrlanda
25 Singapur
26 Polonya
27 Rusya
28 Brezilya
29 Arjantin
30 Çek Cumhuriyeti
31 Çin
32 Macaristan
33 Tayvan
34 Tayland
35 Meksika
36 Mısır
37 Slovakya
38 Türkiye
39 Şili
40 Hindistan
40 Peru
42 Fas
43 Endonezya
44 Güney Afrika
45 Birleşik Arap Emirlikleri
45 Letonya
47 İsrail
48 Ukrayna
49 Dominik Cumhuriyeti
50 Katar
51 Panama
52 Kolombiya
53 Ekvador
54 Moğolistan
55 Suudi Arabistan
56 Kenya
57 Tanzanya
58 Botsvana
59 Nijerya
60 Filistin