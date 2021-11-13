Dünyanın en erken doğan bebeği oldu

21 haftalık ve yarım kilonun altında doğan ABD'li bir erkek çocuk, dünyanın en erken doğan bebeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi







ABD'nin Alabama eyaletinde, yalnızca 21 haftalık hamileliğin ardından, 420 gram ağırlığında doğan Curtis adlı erkek çocuk Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi. Geçen yıl doğan bebeğin hala oksijen ve beslenme takviyesi almaya devam ettiği belirtilirken, doktorları onun özel bir çocuk olduğunu söyledi. Guinness Dünya Rekorları, şu anda 16 aylık olan Curtis'in rekoru kırdığını doğruladı.

NORMAL BİR HAMİLELİK YAKLAŞIK 40 HAFTA SÜRÜYOR

Bununla birlikte, tam süreli bir hamilelik genellikle 40 hafta sürüyor ve Curtis yaklaşık 21 haftalık hamileliğin ardından doğdu.

Annesi Michelle Butler, ABD’de Bağımsızlık Günü’nün kutlandığı 4 Temmuz 2020'de havai fişekleri gece gökyüzünü aydınlatırken doğuma girdi. Ertesi gün öğle yemeği vaktinde ikizleri Curtis ve C'Asya'yı doğurdu.

İKİZİ HAYATINI KAYBETTİ

Ancak, C'Asya bir gün sonra hayatını kaybetti. Yaşama şansı yüzde birden az olan Curtis ise yoğun bakıma alındı. Üç ay sonra solunum cihazından alındı ve 275 gün hastanede kaldıktan sonra bu Nisan ayında taburcu edildi. Terapistler, Curtis’e nasıl nefes alacağını ve yemek için ağzını nasıl kullanacağını öğrenmesine yardım etti.

Butler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Nihayet Curtis'i eve götürebildim ve büyük çocuklarıma küçük erkek kardeşleriyle birlikte sürpriz yapabildin. Bu her zaman hatırlayacağım bir an oldu” diye konuştu.

Diğer taraftan, kendisinden büyük üç kardeşi olan Curtis'in hala oksijen takviyesine ve beslenme tüpüne ihtiyaç duyuyor. Ancak doktorlar onun sağlığının iyi olduğunu söyledi.

"ÖZEL BİR ÇOCUK"

Doğumu gerçekleştiren Alabama Üniversitesi'nden neonatolog Dr. Brian Sims, Guinness Dünya Rekorları'na yaptığı açıklamada, "Bunu neredeyse 20 yıldır yapıyorum ama hiç bu kadar küçük bir bebeğin onun kadar güçlü olduğunu görmemişti. Curtis özel bir çocuk” dedi.

Öte yandan Curtis, bir ay önce 21 hafta ve iki günde dünyaya gelen Wisconsinli bebek Richard Hutchinson'a ait olan önceki rekoru 24 saat geride bıraktı.

Richard'dan önce, rekor 34 yıl boyunca kırılamadı. Önceki rekor Kanada'nın Ottawa kentinde 21 hafta ve beş günde doğan bir erkek bebeğe aitti.



