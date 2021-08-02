'Dünyanın en büyük ağızlı kadını’ olarak Guiness rekorlar kitabına girdi

ABD’de yaşayan TikTok fenomeni olan Samantha Ramsdell adlı 31 yaşındaki kadın dünyanın en büyük ağızlı kadını olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi

TikTok’ta sık sık paylaştığı videolarla ün kazanan Samantha Ramsdell adlı kadının ağzı Guinness ekibi tarafından ölçülürken, dünyanın en büyük ağızlı kadını olarak listeye girdi.

ABD’nin Connecticut eyaletinde yaşayan bir sosyal medya fenomeni dünyanın en büyük ağızlı kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Ağzını açtığında arasındaki mesafe dikey olarak 6,56 santimetre olan Ramsdell’in ağız genişliği ise 10 santimetre.

Dünyanın en büyük ağızlı kadını olması sonrasında açıklamada bulunan Samantha Ramsdell, her zaman büyük bir ağzı olduğunu söylerken, “Ağzım sebebiyle bu kadar ünlü olmanın mümkün olacağını hiç düşünmemiştim” dedi.

TikTok’ta paylaştığı videolarda, ağzına üç çörek, tam elma ya da büyük boy patates kızartması sığdırmasıyla tanınan Ramsdell, büyük ağızlı olmanın iyi bir şey olmadığını, küçükken arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığını söyledi.

1,7 milyon TikTok takipçisi olan 31 yaşındaki Ramsdell, “Eskiden gerçekten çok güvensizdim ve ağzımı küçük bir şekilde tutmak istiyordum” derken, “Şimdi ise benimle ilgili en büyük, en iyi şeylerden biri" diye konuştu.