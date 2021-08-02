banner583
Lexus'un çarpıcı üstsüzü satışa sunuldu
Lexus'un çarpıcı üstsüzü satışa sunuldu
68 0
Durak mı çöplük mü?
Durak mı çöplük mü?
32 0
 
60 dönümlük makilik alan yandı
60 dönümlük makilik alan yandı
65 0
Ocak farklı kazanmaya alıştı
Ocak farklı kazanmaya alıştı
46 0
28 0
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
353 0
Trafiğe 17 ayda 40 kurban
Trafiğe 17 ayda 40 kurban
29 0
banner661

'Dünyanın en büyük ağızlı kadını’ olarak Guiness rekorlar kitabına girdi

banner476

ABD’de yaşayan TikTok fenomeni olan Samantha Ramsdell adlı 31 yaşındaki kadın dünyanın en büyük ağızlı kadını olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi

banner666
'Dünyanın en büyük ağızlı kadını’ olarak Guiness rekorlar kitabına girdi
ABD’nin Connecticut eyaletinde yaşayan bir sosyal medya fenomeni dünyanın en büyük ağızlı kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
TikTok’ta sık sık paylaştığı videolarla ün kazanan Samantha Ramsdell adlı kadının ağzı Guinness ekibi tarafından ölçülürken, dünyanın en büyük ağızlı kadını olarak listeye girdi.

Guinness Rekorlar kitabına ‘Dünyanın en büyük ağızlı kadını’ olarak girdi - 3

Ağzını açtığında arasındaki mesafe dikey olarak 6,56 santimetre olan Ramsdell’in ağız genişliği ise 10 santimetre.


Guinness Rekorlar kitabına ‘Dünyanın en büyük ağızlı kadını’ olarak girdi - 4

Dünyanın en büyük ağızlı kadını olması sonrasında açıklamada bulunan Samantha Ramsdell, her zaman büyük bir ağzı olduğunu söylerken, “Ağzım sebebiyle bu kadar ünlü olmanın mümkün olacağını hiç düşünmemiştim” dedi.


Guinness Rekorlar kitabına ‘Dünyanın en büyük ağızlı kadını’ olarak girdi - 5

TikTok’ta paylaştığı videolarda, ağzına üç çörek, tam elma ya da büyük boy patates kızartması sığdırmasıyla tanınan Ramsdell, büyük ağızlı olmanın iyi bir şey olmadığını, küçükken arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığını söyledi.


Guinness Rekorlar kitabına ‘Dünyanın en büyük ağızlı kadını’ olarak girdi - 6

1,7 milyon TikTok takipçisi olan 31 yaşındaki Ramsdell, “Eskiden gerçekten çok güvensizdim ve ağzımı küçük bir şekilde tutmak istiyordum” derken, “Şimdi ise benimle ilgili en büyük, en iyi şeylerden biri" diye konuştu.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.