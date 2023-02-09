Dünyanın dört bir yanından yardım geliyor

Avrupa ülkelerinden Türkiye'deki giden yardım görevlisi sayısı 1500'e yaklaştı

Avrupa ülkelerinden Türkiye'deki deprem bölgelerine giden veya gidecek yardım görevlisi sayısı 1500'e yaklaştı.

20 AB ülkesi şu ana kadar 29 arama kurtarma ekibi ve 5 tıbbi ekip göndermek için harekete geçti. Bu ekiplerin toplam 1485 kişi ve 100 arama kurtarma köpeğinden oluştuğu bildirildi.

İtalya, depremzedeler için Türkiye'ye sahra hastanesi gönderecek.

İtalya Sivil Savunma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci, Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurlarının faydalanması için bir sahra hastanesi ile donanmadan bir geminin Türkiye'ye gönderileceğini bildirdi.

Savunma Bakanı Guido Crosetto da öğleden sonra İtalyan Hava Kuvvetlerine ait ikinci bir C130 nakliye uçağının ekipman ve yardım malzemesiyle Türkiye'ye hareket ettiğini bildirdi. İtalyan İtfaiyesi'ne bağlı bir yardım ekibi de sabah saatlerinde Adana'ya ulaşmıştı.

Azerbaycan ise arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla Türkiye'ye 227 kişilik yeni bir ekip gönderdi. Azerbaycan, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye 420 personel göndermişti.

Depremlerin ardından destek için Türkiye'ye gelen Tayvanlı 44 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'a geldi.

Venezuela, Türkiye ve Suriye'ye 50 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.

Kazakistan, depremlerden dolayı Türkiye'ye acil yardım sağlamak için 1 milyon dolar tahsis etme kararı aldı.

Macaristan'dan 7'nci kafiledeki 7 personel ve 3 dedektör köpek, Meksika'dan 6 ve İngiltere'den 9 kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri de depremden hasar gören illere gitmek için Adana Havalimanı'na geldi.

