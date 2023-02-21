Biden'ın Kiev hamlesi sonrası söz Vladimir Putin'de! Dünyanın beklediği açıklama geldi: 'Şeytanı bile kullanmaktan çekinmezler'

Biden'ın Ukrayna'ya dikkat çeken bir zamanlamayla ziyaret gerçekleştirmesi Putin'in ne yanıt vereceği konusunda merak uyandırmıştı. Washington'ın Kiev'e desteğini bir kez daha ortaya koyan ziyaretin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirirken "Sahada Rusya'yı yenmek imkansız" dedi.

"ŞEYTANI BİLE KULLANMAKTAN ÇEKİNMEZLER"

Putin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada hiçbir ülkenin ABD'nin yurt dışında bulundurduğu kadar asker üssü yok. Bunlardan yüzlerce var.

Savaşı Batı başlattı. Biz savaşı durdurmak için güç kullanıyoruz. Bizimle savaşmaya çalışıyorlar. Bu da ellerindeki tüm imkanları her şeyi kullanıyorlar. Şeytanın kendisini bile Rusya'ya karşı kullanmaktan çekinmezler. 1930'ların sonunda da böyleydi. Avrupa'da savaş başlatmak istiyorlar.

Donetsk'e, Luhansk'a yeni bir saldırı planlayanlar, bir sonraki hedefin Kırım ve Sivastopol'a yönelik bir saldırı olacağını anladılar. Biz de biliyorduk ve anladık

Savaşı onlar başlattı ve biz ise durdurmak için güç kullanıyoruz…

Biz Ukrayna'da savaşmıyoruz, Ukrayna halkı batılı efendilerin kölesi olmuş durumda. Sahada Rusya'yı yenmek imkansızdır.

"ANAVATANA İHANET EDENLERİ AVLAMAYACAĞIZ"

Buradaki Rus hainleri kullanacaklar bunları da biliyoruz ve önlem alıyoruz. Kiev rejimine asla benzemeyeceğiz. Biz anavatana ihanet edenleri avlamayacağız, bırakın onlar bu utanç içinde yaşasın.

Karada konuşlanmış yeni stratejik füze sistemlerinin muharebeye hazır duruma geçmesi konusunda geçen hafta kararname imzaladım."

'YENİ START ANLAŞMASI'NI ASKIYA ALDI!

Öte yandan AA'ya göre Putin, Rusya'nın ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya alacaklarını söyledi.

ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991'de, Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmalarının (START 1 ve START 2) devamı olan "Yeni START" anlaşması, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 10 yıllık anlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmayı 5 yıllığına uzatma kararını 29 Ocak 2021'de imzalamıştı. ABD yönetimi de anlaşmayı uzatma kararını 5 Şubat 2021'de bildirmişti.