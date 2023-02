Dünya medyası deprem faciasını manşetlere taşıdı

Kahramanmaraş'ta dün 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem 10 ilde şu ana kadar 3 bin 381 kişinin hayatını mal oldu. Suriye'de ise can kayıpları bin 444'e çıktı. Her iki ülkede de arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, depremler dünya manşetlerine taşındı. Gazeteler, kurtarma ekiplerinin fedakar çabalarına dair fotoğrafları manşetlerine taşırken, "yüzyılın en güçlü depremi" değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye’yi ve Suriye’yi vuran depremleri manşetinden “Felaket' - Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde binlerce kişi öldü” başlığıyla verdi. Manşet fotoğrafı olarak, Diyarbakır'da enkaz altından kurtarılan küçük bir kız çocuğunun fotoğrafını kullandı. Küçük kızın 7,7 büyüklüğündeki depremden sonra enkaz altında kalan bilinmeyen sayıda insandan biri olduğu belirtildi.

The Times gazetesi de The Guardian ile aynı fotoğrafı “Dev deprem binlerce kişiyi uykusunda öldürür” başlığıyla kullandı.

ABD’li ekonomi ve finans gazetesi Financial Times, yıkılan bir binadan kurtarılan bir kişinin fotoğrafını kullanarak “ Türkiye ve Suriye’yi sallayan 84 yılın en büyük depreminden sonra binlerce kişi öldü” manşetini attı.

İngiliz The Daily Telegraph, gazetesi manşetinde enkaz altından kurtarılan bir insanın fotoğrafını kullanarak, haberi “Türkiye'deki yüzyılın en güçlü depreminde binlerce kişi öldü” başlığını attı.

Daily Mail, Türkiye’deki deprem haberini duyurmak için "Masumları çaresizce kurtarma çabaları. Türkiye depremlerinde 10 bin kişinin ölmesinden korkulurken çocuklar enkazdan çıkarıldı” ifadelerini kullandı. Gazete manşetinde Suriye’deki enkazdan çıkarılan küçük bir kızın fotoğrafını kullandı.

"DEHŞETİN ORTASINDA BİR UMUT ANI"

Daily Mirror, manşetinde Türkiye’deki bir çocuğun enkazdan kurtarılmasını gösteren fotoğrafı kullanarak "Dehşetin ortasında bir umut anı" başlığını attı. Gazeteninin ön sayfasında ayrıca, “Türkiye ve Suriye harap olurken ölü sayısının 10 bine çıkacağından korkuluyor” ifadesini kullandı.

THE SUN'DAN YARDIM KAMPANYASI

Manşetinde The Guardian ve The Times ile aynı fotoğrafı kullanan The Sun gazetesi, deprem haberlerine "Onlara Yardım Edin" başlığını attı. Gazet ayrıca Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere yardımcı olmak için bir yardım kampanyası başlattı.

Fransız Le Monde gazetesi, enkaz altında çıkarılan bir çocuğun fotoğrafını kullanarak "Türkiye ve Suriye'de ölümcül deprem" manşetini attı.

ABD’li Washington Post, "Deprem Türkiye ve Suriye'yi mahvetti" başlığıyla Suriye'nin İdlib vilayetindeki durumu değerlendirdi. Gazete, ayrıca depremin Suriye’nin kuzeybatısında savaş nedeniyle hali hazırda olan kötü durumu daha da zorlaştırdığını aktardı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ulusal gazetesi, manşetinde Diyarbakır'daki kurtarma çalışmalarını gösteren bir fotoğrafa yer vererek, "Türkiye ve Suriye'yi depremle vururken yıkım" başlığını attı.

İsrailli Haaretz gazetesi manşetinde Hatay’daki yıkımın havadan çekilmiş bir görüntüsü eşliğinde,” Suriye ve Türkiye'deki 7,8'lik depremde en az 3000 kişi öldü: İsrail Suriye'ye yardım edecek” ifadelerini kullandı.

Hindistanlı New Indian Express ise enkaz altından kurtarılan kişilerin fotoğrafları yer verdiği manşetinde "2600 kişi öldü ve sayı artıyor” başlığını attı.