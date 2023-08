"Dünya çapında sigarayla mücadele için acilen yeni çözümlere ihtiyaç var"

Uluslararası halk sağlığı uzmanları, bilim insanları, doktorlar, kanun koyucular, üreticiler ve tüketiciler sigaraya bağlı ölüm ve hastalıklarla mücadele etmenin yeni yöntemlerini tartışmak üzere Polonya'nın başkenti Varşova’da bir araya geldi. 21 - 24 Haziran tarihleri arasında bu yıl 10’uncusu düzenlenen Küresel Nikotin Forumu’nda 70 konuşmacı ve yüzlerce delege; zarar azaltımı yöntem ve politikalarına odaklandı

Küresel Nikotin Forumu (GFN) Hakkında

Tütünde zarar azaltma yaklaşımıyla yetişkin sigara tüketicilerine yönelik alternatif nikotin ürünlerinin rolüne odaklanan tek uluslararası konferans olan Küresel Nikotin Forumu’nda, tütünde zarar azaltmanın fırsat ve zorlukları, alternatif nikotin ürünlerinin sigarayı bırakmadaki rolü ve çevresel etkileri ele alındı. Ayrıca yetişkin sigara tüketicilerinin daha az riskli ürünlere erişmesini düzenleyen yasal çerçevenin geliştirilmesinin de değerlendirildiği forumda, onlarca yıllık tütün kontrolü çabalarına rağmen, dünya çapında 1 milyar insanın hala sigara içtiği ve her yıl sigaraya bağlı 7 milyon ölümün meydana geldiği ifade edildi.Forumda, sigara kaynaklı hastalıkların ana sebebinin tütünün yanmasıyla salınan binlerce toksik madde olduğunun altı çizildi. Uzmanlar, alternatif ürünlerle tütünü yakmadan nikotin almanın ve sigara içmeye kıyasla sağlık risklerini önemli ölçüde azaltmanın mümkün olduğunu belirtti.Ülkeden ülkeye değişiklik gösteren düzenlemelere ve bazı ülkelerdeki kesin yasaklara rağmen dünya çapında 112 milyon insanın alternatif tütün ürünü kullandığı [1] tahmin edilirken, Birleşik Krallık, İsveç, Japonya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin uygun düzenlemelerle sigara içme yaygınlığını düşürme ve sağlık risklerini azaltılma konusundaki başarıları örnek gösterildi.basın toplantısında şunları dile getirdi: “Son 10 yılda, nikotin kullanmayı bırakamayan veya bırakmak istemeyen 100 milyondan fazla insan, sigaradan uzaklaşarak riskleri önemli ölçüde azalttı. Önümüzdeki 10 yılda da pek çok şey başarılabilir ancak bu, karar vericilerin sözlerine ve eylemlerine bağlı. Hedef; nikotinle savaşmak değil, geleneksel sigara kullanımına son vermek olmalı. Aksi takdirde çabalar başarısızlıkla sonuçlanacaktır.”Küresel Nikotin Forumu (the Global Forum on Nicotine), tütünde zarar azaltma yaklaşımıyla yetişkin sigara tüketicilerinin sigaradan uzaklaşmasına yardımcı olan, alternatif ürünlerin rolüne odaklanan tek uluslararası konferanstır. Daha fazla bilgi edinmek ve çevrimiçi oturumları ücretsiz izlemek için websitesini ziyaret edebilirsiniz: GFN Fives #2023