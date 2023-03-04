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Düğünde ölen gelinin yerine damadı kardeşiyle evlendirdiler

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Hindistan’da bir “düğünde” yaşanan olay, akıllara durgunluk veren düzeydeydi. Gujarat'ın Bhavnagar bölgesindeki bir düğün töreni esnasında gelin, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bu trajedinin ardından olanlar ise herkesi şaşkınlığa uğrattı

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Düğünde ölen gelinin yerine damadı kardeşiyle evlendirdiler
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Talihsiz olay, Bhavnagar'daki Bhagwaneshwar Mahadev Tapınağı'nın önünde meydana geldi. Nari köyünden Ranabhai Butabhai Algotar'ın oğlu Vishal, Jinabhai Rathore olarak bilinen bir adamın kızı olan Hetal ile evlenmek için düğün düzenledi. Fakat düğün esnasında beklenmedik bir gerçekleşti.
DÜĞÜN KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ
Şenliklerin sona ermek üzereyken, fonda düğün şarkıları çalarken misafirler alanı doldurur. Gelin olarak bilinen Hetal'in düğün töreni sırasında bayıldığı bildirildi. O aceleyle yakındaki bir hastaneye kaldırıldı ve doktorlar kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.
Ardından ailenin üyeleri, gelinin küçük kız kardeşinin Hetal yerine Vishal ile evlenmesini önerdi. Gelinin vefatının ardından aile, gelinin küçük kız kardeşini Vishal ile evlendirme ve düğün törenine kaldıkları yerden devam etme kararı aldılar.
Edinilen bilgiye göre Hetal'in bedeni, tören bitene kadar soğuk hava deposunda bekletildi. Bhavnagar şehrinin meclis üyesi ve Maldhari Samaj'ın başkanı Laxmanbhai Rathore, olayı son derece üzücü olarak nitelendirdi.
Aile ise; bu durumu kızlarının ölümü karşısında yaşadığı şoka rağmen, toplum üyelerinin onları damadı ve ailesini gelinsiz bırakmayarak "örnek olduğunu" iddia etti.
"SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALARIN ODAĞI OLDU"
Yaşanan bu olay; sosyal medya platformlarında büyük tartışmaya yol açtı. Eğer kız kardeşin de bu konuda rızası varsa sorun olmadığını söyleyenlerin yanı sıra bunun kabul edilemez bir "değiştirilebilir kadınlar" algısından kaynaklandığını belirten kullanıcılar birçok yorumda bulundu.
Hindistan'da "tekrar düğün yapmaya gücü yetmeyecekleri" gerekçesiyle "bir yatırımın" boşa gitmemesi için böyle bir şey yapıldığını iddia edenler de mevcut. Bu durumu ise bir "aile ticareti" nitelendiriyorlar.
 
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