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Düğünde ölen gelinin yerine damadı kardeşiyle evlendirdiler

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Düğünde kalp krizi geçirerek ölen gelinin yerine damadı kardeşiyle evlendirdiler

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Düğünde ölen gelinin yerine damadı kardeşiyle evlendirdiler

Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki Nari köyünde gerçekleşen bir düğün töreninin ilk dakikalarında gelin Hental başının döndüğünü ve kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek aniden bayıldı. Gelin hastahaneye kaldırılırken doktorlar Hental’in kalp krizinden vefat ettiğini söyledi. Hetal'in Jinabhai Rathore adında yerel bir adam olan babası, düğünü bozmak yerine damat Vishal'ın onun yerine diğer kızıyla evlenmesini önerdi. Damat teklifi kabul ederek baldızıyla evlendi ve düğün töreni kaldığı yerden devam etti.

DÜĞÜN BİTENE KADAR CESEDİ MORGTA BEKLETTİLER

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Yerel haber kaynağı Hdni Latest’te yer alan habere göre, düğün töreni bitene kadar vefat eden eski gelinin cenazesi hastane morgunda bekletildi. Ardından ise cenaze işlemlerinin başlatıldığı ifade edildi.

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