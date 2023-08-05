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Domuzun tablo satışından 1 milyon dolar gelir

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Ünlü ressam Joanne Lefson, domuzun tablo satışından elde ettiği gelir 1 milyon doları aştı

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Domuzun tablo satışından 1 milyon dolar gelir
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Dünyaca ünlü ressam domuzun tablo satışından elde ettiği gelir dudak uçuklattı. Bakıcısı, Pigcasso adlı hayvanın tablolarından toplamda 1 milyon dolardan fazla para kazanıldığını duyurdu.
Joanne Lefson bu bilgiyi, domuzla ilgili 3 Ağustos'ta çıkacak "Pigcasso: The Million-dollar artistic pig that saved a sanctuary" (Pigcasso: Bir sığınağı kurtaran milyon dolarlık sanatçı domuz) adlı kitabında verdi.
Lefson, gelirin sahip olduğu barınaktaki gıda malzemelerine, personel maaşına, veteriner faturalarına ve tesisin bakımına gittiğini belirtti. 
Bakıcı, kendi ağzına bir fırça alıp, elleriyle dizlerinin üzerinde durarak ahırın etrafında yaptığı derslerle ve Pigcasso'yu üzümle ödüllendirerek ona resim yapmayı öğrettiğini kaydetti:
Kendi başına bir kalp, bir baş harf veya bir sayı gibi harika şekiller çizdiği anlar inanılmazdı.
Dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso ve İngilizce'de domuz anlamına gelen "pig" kelimesinden esinlenerek Pigcasso adı verilen dişi domuz,  2016'da yavruyken mezbahadan kurtarılmıştı.
Pigcasso, Lefson'ın Güney Afrika'nın Western Cape bölgesindeki Farm Sanctuary SA adlı hayvan sığınağında yaşamını sürdürüyor. 
Lefson kitabında, tenis yıldızı Rafael Nadal ve ünlü oyuncu Ed Westwick gibi kişilerin de Pigcasso tablosu satın aldığını yazdı. 
 
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