Doktorların 'ölü' dediği bebeği canlı doğurdu

İngiltere’nin West Yorkshire bölgesine bağlı Wibsey kentinde yaşayan bir anne, bebeğinin karnında öldüğü söylendikten sonra hayatındaki en büyük mucizeyi yaşadı. Annelik içgüdüsünü dinlemekten vazgeçmeyen Hannah Cole bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi

27 yaşındaki Hannah Cole adlı İngiliz kadın, 20 haftalık hamileyken suyu geldikten sonra Bradford Kraliyet Hastanesine (BRI) kabul edildi. Doktorlar ertesi gün bebeğinin kalp atışının tespit edilmediğini ve anne karnında öldüğünü söyledi.

Ancak oğlunun hala hayatta olduğuna dair bir 'içgüdü', Cole’u hastaneden son bir tarama istemeye teşvik etti ve o zaman doktorlar tekrar kalp atışı buldu. Oakley Cole-Fowler adlı bebek nihayet 24 hafta ve üç günlükken 30 Ekim'de sadece 780 gram olarak dünyaya geldi.

Cole tarafından yapılan açıklamada, "Çok stresli bir dönem yaşadım. Bebeğim doğduktan sonra yoğun bakıma alındı. Ancak o benim Noel mucizem” dedi.

Cole, oğlunun asıl doğması gereken zaman olan 9 Şubat 2023'e kadar hastanede kalacağını belirterek, “O küçük bir savaşçı. Durumu birkaç aydır inişli çıkışlı” dedi.

Diğer taraftan Oakley, bağırsaktaki dokuların iltihaplanıp öldüğü Nekrotizan enterokolit adlı bir hastalığın teşhisi konulduktan sonra sekiz günlükken bir ameliyat geçirdi. Küçük çocuk, ayrıca bir bağırsak torbası taktırdı ve gelecek baharda başka ameliyatlarla karşı karşıya kalacak.

Nekrotizan enterokolit bağırsaklarda (genellikle kolon) oluşan ve hemen tedavi edilmezse hayatı tehdit edebilen bir hastalığa deniliyor. Nekrotizan enterokolit en sık prematüre bebekleri etkiliyor ve vakaların yüzde 60 ila 80'ini bu bebekler oluşturuyor. Hastalık, genellikle doğumdan 3-12 gün sonra ortaya çıkıyor.

Cole, "Umarım onu birkaç ay içinde eve götürebileceğiz. Şu anda evde olmadığı için biraz kaybolmuş hissediyorum” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Genç anne, ayrıca Oakley'nin bir zamanlar solunum cihazına bağlıyken, artık herhangi bir yardım almadan nefes aldığını ifade ederek, "Onu eve götürdüğümüz zaman normal bir aile olabiliriz" dedi.

