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Deve, kendisine yumruk atan bakıcısını öldürdü

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Rusya’da bulunan bir eğlence parkındaki deve, kendisine yumruk atan bakıcısını öldürdü

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Deve, kendisine yumruk atan bakıcısını öldürdü
Rusya'da bir deve kendisine "vuran" 51 yaşındaki bakıcısına saldırdı. Devenin ısırıp ezdiği adam yaşamını yitirdi.
Independent Türkçe'nin The Mirror'a dayandırdığı haberine göre olay, Sibirya Federal Bölgesi'ne bağlı bağlı Omsk'ta bir tatil kampında meydana geldi. Bakıcısından, yüzüne yumruk yiyen deve, adama saldırmaya başladı. Deve birkaç kez ısırdığı bakıcısını ayakları altına alıp ezdi.
Hastaneye kaldırılan bakıcı hayatını kaybetti.
Tayland'da da yaklaşık iki hafta önce bir fil sahibini öldürmüştü. Yetkililer, Jojo adlı hayvanın çalıştırılmaktan bıktığını ve daha sonra sahibi Suwit Paengprachan'a dişlerini geçirdiğini ve adamı ezdiğini açıklamıştı. 35 yaşındaki Paengrachan'ın vücudunu her yerinde diş yarası olduğu görülmüştü.
 
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