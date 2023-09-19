Derne artık hayalet bir şehir

Orta Akdeniz’de etkili olan Daniel fırtınası, Libya’nın Derne şehrini yıktı. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği büyük afetten geriye, acı izler kaldı. Enkaz yığınına dönen Derne artık hayalet bir şehri andırıyor

Libya’da 10 Eylül günü Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketinden en çok etkilenen Derne kentinde, birçok noktada afetin acı izleri görülüyor.Orta Akdeniz’de etkili olan fırtına birçok yerleşim yerinin yanı sıra özellikle Derne’de felaketine neden oldu.Derne'de şu ana kadar 11 bin 300 kişi öldü, 10 bin 100 kişi ise hala kayıp.Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kentte, Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yardım ekipleri hummalı çalışmalar yürütüyor.Drone ile çekilen fotoğraf ve görüntülerde Derne’nin birçok noktasının enkaz yığınına dönüştüğü görülüyor.Çöken barajlarla birlikte evler ve araçlar enkaza dönerken, binlerce kişi de yaşamını yitirdi.Sokak ve evlerin balçık deryasına döndüğü kentte yüzlerce aracın hasar gördüğü gözlendi.Bazı araçların üst katlardaki evlere girdiği, bazı marketlerin su altında kalmasıyla birçok gıda maddesinin kullanılamaz hale geldiği görüldü.Sivil halkın neredeyse tamamının kenti terk etmesiyle Derne adeta hayalet şehri andırmaya başladı.