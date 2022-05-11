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Derinlerde heyecan yaratan keşif

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Şili'de 130 milyon yıllık hamile deniz ejderhası fosili bulundu

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Derinlerde heyecan yaratan keşif
 

 

Arkeologlar tarafından "Fiona" olarak adlandırılan bir dişi ihtiyozorun fosilleşmiş iskeleti, Şili'nin Patagonya bölgesindeki bir buzulun altında bulundu. Fiona, kalıntıları bozulmadan bulunan ilk soyu tükenmiş deniz sürüngeni olarak tarihe geçti. 


 
 
Şili'de 130 milyon yıllık hamile deniz ejderhası fosili bulundu - 2

Magallanes Üniversitesi hamile olan hayvanın  antik deniz canlısının fosilinin  Şilili paleontolog Judith Pardo başkanlığındaki öncü bir keşif gezisinin sonucunda bulunduğunu duyurdu.  Fiona’nın iskeleti, uluslararası bir ekibin yardımıyla gömülü olduğu kayalardan çıkarıldı. 


Şili'de 130 milyon yıllık hamile deniz ejderhası fosili bulundu - 3

130 MİLYON YAŞINDA

Güney Şili'deki Torres del Paine Ulusal Parkı'nda bulunan Tyndall Buzulu'nda keşfedilen Fiona dört metre uzunluğa sahip. Aynı zamanda,  Mezozoik Çağ’ın üçüncü ve son dönemi olan Erken Kretase Dönemi'nden (130 milyon yıl önce) bugüne kadar bulunan tek hamile ihtiyozor fosili oldu.


Şili'de 130 milyon yıllık hamile deniz ejderhası fosili bulundu - 4

Pardo,  "Fiona, sahip olduğu birden fazla embriyo ve eklemleriyle eksiksiz bir fosil. Üzerinde yapılan çalışmalar, paleobiyolojiye, embriyonik gelişime ve yaşamı boyunca onu etkileyen hastalıklara ilişkin bilgilere katkıda bulunacak” diye konuştu.


Şili'de 130 milyon yıllık hamile deniz ejderhası fosili bulundu - 5

Pardo, Fiona’nın fosilleşmiş kalıntıların, Şili'nin en güneyindeki Punta Arenas'taki Rio Seco Doğa Tarihi Müzesi'ndeki paleontoloji laboratuvarına götürüldüğünü ve ardından sergileneceğini sözlerine ekledi. 


Şili'de 130 milyon yıllık hamile deniz ejderhası fosili bulundu - 6

İHTİYOZORLAR HAKKINDA

Öte yandan, ihtiyozorlar, Sürüngenler Çağı olarak da bilinen ve dinozorların bir meteor çarpmasıyla yok olduğu 250 milyon ila 66 milyon yıl arasında süren Mezozoik Çağ boyunca gezegenin her yerinde okyanuslarda yaşayan deniz sürüngenleriydi.


Şili'de 130 milyon yıllık hamile deniz ejderhası fosili bulundu - 7

Fiona'nın vücudu, günümüz orkinoslarına benziyor. Bu benzerlik, yunuslar gibi uzun sivri bir kafası, dört palet yüzgeci ve dikey bir kuyruğu olmasından kaynaklanıyor.


Şili'de 130 milyon yıllık hamile deniz ejderhası fosili bulundu - 8

Aynı zamanda türün hava soluyan akciğerleri vardı ve doğum yapıyordu. İhtiyozorlar, Dünya'da bulundukları süre boyunca kendi özel ortamlarına en yüksek düzeyde uyum sağlayan deniz hayvanları olarak kabul ediliyor.

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