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‘Deprem Kahini’ Frank Hoogerbeets, Kahramanmaraş depremini bildi

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Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'in 3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşım, Kahramanmaraş depremi sonrası sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Hoogerbeets sabah saatlerinde yeni bir paylaşımda bulundu

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‘Deprem Kahini’ Frank Hoogerbeets, Kahramanmaraş depremini bildi

Kahramanmaraş depremi sonrası, ‘Deprem Kahini’ olarak bilinen Frank Hoogerbeets’in deprem paylaşımı sosyal medyada konu oldu.

3 Şubat tarihinde sosyal medya hesabında paylaşım yapan Hoogerbeets, “Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır” ifadesini kullandı.

Hoogerbeets, Türkiye’de meydana gelen birçok depremi önceden tahmin etmişti. Deprem kahini olarak bilinen Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, dünya genelinde yaptığı deprem tahminleriyle tanınıyor.

Hoogerbeets, sabah saatlerinde Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak depremi yorumladı. Hoogerbeets yeni tweetinde, “Orta Türkiye’de ve yakındaki bölgelerde güçlü sismik hareketliliğe dikkat edin. Güçlü bir depremden sonra genelde artçı depremler meydana gelebilir” dedi.

Hoogerbeets, “Kalbim Orta Türkiye’de meydana gelen büyük depremden zarar gören herkesin yanında. Daha önce söylediğim gibi bu bölgede 115 ve 526 yıllarındakine benzer bir deprem meydana gelecekti. Bu depremler her zaman kritik gezegensel geometri ile tahmin edilebilir” yorumunu da yaptı.

FRANK HOOHGERBEETS KİMDİR?

“En İyi Avustralyalı Gökbilimciler” listesinde bulunan Frank Hoogerbeets, 2002 yılında depremlerle ilgili Ditrianum adlı siteyi kurdu.

Çocukluğundan bu yana güneş sistemine ve gezegenlere büyük ilgi duyan Frank Hoogerbeets, ilk kamu deprem tahminini 20 Nisan 2015 tarihinde Facebook’ta yapmış, bunun 22 – 27 Nisan tarihleri arasında belirli gezegen pozisyonları nedeniyle kritik olacağını söylemişti. 25 Nisan 2015’te Nepal’de 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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