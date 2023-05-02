Dendias, Doğu Akdeniz konusunu görüşmek için Türkiye'deki seçimler sonrasını işaret etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Doğu Akdeniz'deki durumun sakinleşmesi gerektiğini belirterek Biz pragmatistiz. Umarız ki Türkiye seçimlerinden sonra yeniden buluşup Türkiye ile olan farklılıklarımıza bir çıkış yolu bulmaya çalışırız" dedi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Doğu Akdeniz'deki durumun sakinleşmesi gerektiğini ve bunun için Avusturya'nın desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Biz pragmatistiz. Umarız ki Türkiye seçimlerinden sonra yeniden buluşup Türkiye ile olan farklılıklarımıza bir çıkış yolu bulmaya çalışırız." dedi.

Avusturya’nın başkenti Viyana'yı ziyaret eden Dendias'ın Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Görüşmede ikili ilişkiler, enerji, Rusya-Ukrayna savaşı gibi konuların ele alındığını belirterek gelecekte Arnavutluk üzerinden Avusturya ve Almanya’yı Yunanistan’a bağlayan bir enerji koridorunun kurulabileceğini söyledi.

Dendias, Doğu Akdeniz'deki durumun sakinleşmesi gerektiğini belirterek Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz hususunda Avusturya’nın desteğine her zaman ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, "Biz pragmatistiz. Umarız ki Türkiye seçimlerinden sonra yeniden buluşup Türkiye ile olan farklılıklarımıza bir çıkış yolu bulmaya çalışırız. Bu, tabii ki uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukukuna dayanmalıdır." diye konuştu.

Bir gazetecinin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Türkiye’de geçen hafta açılışı yapılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali hakkında mı görüşeceğine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Dedias, Akkuyu’nun kendilerine çok yakın olduğu savundu.

Dendias, UAEA Başkanı Grossi’den bu santrale ilişkin bilgi edineceğini, ancak ziyaretinin yalnız bununla sınırlı olmadığını, özellikle Rusya’nın kontrolündeki Ukrayna’da bulunan Zaporijya Nükleer Santrali’nin durumu hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Schallenberg de Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin sürece değinerek, Yunanistan’ın Selanik kentinde 20 yıl evvel düzenlenen toplantıda bu ülkelerin Birliğin bir parçası olacağı sözünün verildiğini hatırlattı. Schallenberg, geçen yıl bazı ülkelere adaylık statüsü verildiğini, bazı olumlu adımların atıldığını ancak bu ülkelerin AB vizyonunu kaybetmemesi için daha fazlasının yapılması gerektiğini söyledi.

Avusturya ve Yunanistan'ı yakınlaştıran ve ortak hareket etmelerini sağlayan bir başka hususun da düzensiz göçle mücadele olduğunu belirten Schallenberg, Yunanistan’ın bu alanda attığı adımların önemli olduğunu söyledi. Schallenberg, göç baskının hala sürdüğüne işaret ederek AB dış sınırlarının daha iyi korunması gerektiğini vurguladı.

Yunanistan’ın yakın bir tarihte enerji alanında belirleyici bir konuma geleceğini kaydeden Schallenberg, şunları kaydetti:

"Enerji merkezi olunması için Doğu Akdeniz’de istikrarın sağlanması ve uluslararası hukukun uygulanması çok önemli. Bu alanda Avusturya hükümeti olarak Yunanistan’ı destekliyoruz. Yunanistan’ın komşu ülkeleriyle, doğudakilerle, burada Türkiye’den bahsediyorum, ilişkileri olumlu yönde ilerliyor. Umarım bu siyaset bu şekilde devam eder."

Schallenberg, Viyana Sanat Tarih Müzesi ve Akropolis Müzesi arasında Parthenon anıt mezarına ilişkin bazı mermer kalıntıların Yunanistan’a gönderilmesine ilişkin teknik görüşmelerin sürdüğünü, yakın tarihte bunun gerçekleşeceği inancında olduğunu dile getirdi.