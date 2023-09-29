“Çözüm kararını ada sakinleri vermeli”

Rus Büyükelçisi Zyazikov, ülkesinin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tutumunun değişmediğini söyledi ve çözüme ilişkin nihai kararın, ada sakinleri tarafından verilmesinin önemine dikkat çekti

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Murat Zyazikov’un “Rossiyskaya Gazeta”ya verdiği röportaja geniş yer verdi.

Zyazikov, ülkesinin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tutumunun değişmediğini, BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca belirlenen uluslararası hukuka dayalı, adil, kalıcı ve bütünlüklü bir çözümü desteklediklerini ifade etti.

Çözüme ilişkin nihai kararın, ada sakinleri tarafından verilmesinin önemine inandıklarını ifade eden Zyazikov, ada halkına ve taraflara takvimler veya çözümlerin dışardan empoze edilme çabasının ise kendileri için kabul edilemez olduğunu söyledi.

Zyazikov, kendisinin hem Kıbrıs Türk, hem de Kıbrıs Rum tarafının liderleriyle görüşmeye ve diyaloga her zaman hazır olduğunu belirtti.

Rusya’nın KKTC’yle resmi ilişkiler kurmaya hazır olduğu şeklindeki iddialara ilişkin bir soruya karşılık ise Zyazikov, Rusya’nın Kıbrıs sorununa ilişkin bilindik tezlerini değiştirmesinin söz konusu olmadığını; Kıbrıs sorununun barışçıl çözümünün temel ilkelerinden hiçbir zaman kuşku duymadıklarını söyledi.

