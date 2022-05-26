Covid-19 sırasında her 30 saatte bir yeni milyarder ortaya çıktı

Uluslararası araştırma şirketi Oxfam International, corona virüs pandemisinin ekonomiye etkilerine dair yeni bir rapor yayımladı. Raporda, birçok ülke aşırı yoksullukla karşı karşıya kalırken, Covid-19 sırasında her 30 saatte bir yeni bir milyarderin ortaya çıktığı belirtildi.

Araştırma kurumu Oxfam International'ın yeni bir raporuna göre, corona virüs pandemisinin ilk iki yılında her 30 saatte bir yeni bir milyarder ortaya çıktı."Acıdan Kar Sağlamak" adlı rapor, pandeminin dünyanın en zenginleri ile en fakirleri arasındaki uçurumu nasıl hızla genişlettiğini ve bu süre zarfında dünyanın en zengin insanlarından 573'ünün milyarder olmasını vurgulandı.Oxfam araştırmasında, ayrıca 2 bin 668 milyarderin dünyanın servetinin 12,7 trilyon dolarına sahip olduğu ve dünyanın en zengin 10 adamının dünyadaki en fakir 3,1 milyar insandan fazla varlığa sahip olduğu belirtildi.2022'de her 33 saatte bir milyonlarca insanın aşırı yoksulluğa düşmesi beklendiği bildirilen çalışmada, bu yıl 263 milyon insanın aşırı yoksulluğa düşeceğinin beklendiği aktarıldı.Rapor, yaşam maliyeti krizi boyunca gelişen kilit endüstrileri de gözler önüne serdi.Örneğin, küresel gıda fiyatları geçen yıl yüzde 33,6 oranında arttığı belirtilirken, küresel gıda devi Cargill’in servetini 2020'den bu yana yüzde 65, yani 14,4 milyar dolar artırdığın altı çizildi.Aynı şekilde, büyük petrol endüstrisinin kar marjları pandemi sırasında iki katına çıkarken, enerji maliyetinin 2022'de yüzde 50 artmasının beklendiği belirtildi.Raporda, "Hükümetler, milyarder servetindeki ve şirket kârlarındaki aşırı büyümeyi dizginlemek ve buna bağlı olarak insanların bugün karşı karşıya olduğu eşi görülmemiş yaşam maliyeti krizini önlemek için harekete geçme ve dizginleme konusunda önemli bir alana sahip" dedi.Rapor, hükümetleri, hızla yükselen fiyatlar arasında ortalama bir insanın gıda ve enerjiyi karşılamasına yardımcı olmak için milyarderlerin pandemik kârlarına bir defaya mahsus bir vergi getirmeye çağırarak sona eriyor.