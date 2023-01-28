Çok nadir bulunuyor! Bir gören bir daha baktı...

Mission-Aransas Rezervi araştırma direktörü Jace Tunnek, Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde kıyıya vuran yaklaşık 1.5 metrelik solucanı tanıttı. Genellikle nehirlerde bulunmasına rağmen kıyıya vuran ve son derece nadir olarak tanımlanan yaratık “Amerikan Yılan Balığı” olarak tanımlandı. Görüntüler görenleri şaşkına çevirdi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletindeki bir sahilde kıyıya vuran yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki solucan görenleri şaşkına çevirdi. Mission-Aransas Rezervi araştırma direktörü Jace Tunnek tarafından kaydedilen görüntülerde adamın büyük bir dikkatle kıyıya vuran solucanı almaya çalışması gösterildi. Denizcilik uzmanı ölü olarak bulunan deniz canlısını “Amerikan Yılan Balığı” olarak tanımladıklarını açıkladı.





ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Mission-Aransas Rezervi araştırma direktörü Jace Tunnek yaptığı açıklamada, “Kıyıya çıkmaları nadir görülen bir durum. Bu türünün en büyük örneği olabilir. Daha önce böyle bir şey göstermemiştim. Bu özel canlının nasıl öldüğünü bilmenin hiçbir yolu yok” dedi.