Çocukların suçu ne?

İsrail saldırılarında Gazze’de en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü. Günlerdir kuşatma altında olan Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını isteyen İsrail ordusu, yüzlerce sığınmacıyı ve hastaları dışarı atmaya başladı



İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 59’u Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.

Öte yandan İsrail ordusu, günlerdir kuşatma altında tuttuğu Gazze'deki Şifa Hastanesi’nde bulunan sığınmacıların tamamını ve hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürdü.

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, hastanede bulunan 650 hastadan ise sadece 100-120 civarında kişinin kaldığını ve bunların tahliyesi için Birleşmiş Milletler (BM) ile koordinasyona ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Hastanedeki yerinden edilmiş Filistinlilerin yürüyerek ayrılmalarının istendiğini dile getiren Berş, sedye ve tekerlekli sandalyelerde sürüklenen hastalarla birlikte bölgeden ayrıldıklarını, yol boyunca binaların tepelerine yerleşen İsrailli keskin nişancıların kendilerine ateş açabilecekleri korkusunu yaşadıklarını kaydetti.

AMBULANSLAR YAKLAŞAMIYOR

Gazze’deki

Hastane yetkilileri, dışarıda bombardıman sürerken ağır hastaları ve prematüre bebekleri taşımanın imkansız olduğunu, ambülansların hastaneye dahi yaklaşamadığını vurguluyor.

İsrail ordusu, Gazze’de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine 15 Kasım’da baskın düzenlemişti. İsrail’in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

Öte yandan Gazze’deki

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail’in kuşattığı Şifa Hastanesi’nde 7 binden fazla insanımız var. İçeri alınmasına izin verilen yiyecek miktarı sadece 400 kişiye yetiyor. Hastanedeki hastalar açlık ve acı çekiyor, yerinden edilenler bir parça ekmek bile bulamıyor” ifadelerine yer verdi.

İletişim kaybı nedeniyle Şifa Hastanesi’nin dünyadan tamamen izole hale geldiğini vurgulayan Kudra, hastanede biriken çöplerin mahsur kalanlar için yeni bir tehdit oluşturduğunu kaydetti. Kudra, “İşgal güçleri Şifa Hastanesi’nin altyapısını, su kuyularını ve oksijen ağını tahrip etti. Hastanede bin 500

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde yaşlılar için rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan Vefa Hastanesi’ni hedef aldı.

İsrail işgal güçleri Gazze’nin güneyindeki Zehra bölgesinde bulunan Vefa Hastanesi’ni bombaladı. Saldırıda hastane müdürü Mithat Muhaysin hayatını kaybetti, bazı doktor ve hastalar yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, hastanede yaklaşık 80 yaşlı tedavi görüyordu.

Öte yandan Gazze hükümetinin açıklamasında Gazze’ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana hastaneler ile sağlık çalışanlarının İsrail’in hedef tahtası haline geldiği kaydedildi. Açıklamada, 25 hastane ile 56 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı ve 2,3 milyonluk Gazze nüfusunun sağlık hizmetinden mahrum edildiği vurgulandı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 59’u Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 380 İsrail askeri öldürüldü.İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.Öte yandan İsrail ordusu, günlerdir kuşatma altında tuttuğu Gazze'deki Şifa Hastanesi’nde bulunan sığınmacıların tamamını ve hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürdü.Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, hastanede bulunan 650 hastadan ise sadece 100-120 civarında kişinin kaldığını ve bunların tahliyesi için Birleşmiş Milletler (BM) ile koordinasyona ihtiyaç duyduklarını belirtti.Hastanedeki yerinden edilmiş Filistinlilerin yürüyerek ayrılmalarının istendiğini dile getiren Berş, sedye ve tekerlekli sandalyelerde sürüklenen hastalarla birlikte bölgeden ayrıldıklarını, yol boyunca binaların tepelerine yerleşen İsrailli keskin nişancıların kendilerine ateş açabilecekleri korkusunu yaşadıklarını kaydetti.Gazze’deki Sağlık Bakanlığı kaynakları, İsrail ordusunun hastaneye yönelik kuşatmasının devam ettiğini ve hastane içinde arama ve kazı çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.Hastane yetkilileri, dışarıda bombardıman sürerken ağır hastaları ve prematüre bebekleri taşımanın imkansız olduğunu, ambülansların hastaneye dahi yaklaşamadığını vurguluyor.İsrail ordusu, Gazze’de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine 15 Kasım’da baskın düzenlemişti. İsrail’in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.Öte yandan Gazze’deki Sağlık Bakanlığı , 8 gün boyunca binlerce kişinin bulunduğu Şifa Hastanesi’ne sadece 400 kişilik yemeğin girişine izin verildiğini, bu süre zarfında da 4’ü prematüre bebek olmak üzere 51 hastanın öldüğünü duyurdu.Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail’in kuşattığı Şifa Hastanesi’nde 7 binden fazla insanımız var. İçeri alınmasına izin verilen yiyecek miktarı sadece 400 kişiye yetiyor. Hastanedeki hastalar açlık ve acı çekiyor, yerinden edilenler bir parça ekmek bile bulamıyor” ifadelerine yer verdi.İletişim kaybı nedeniyle Şifa Hastanesi’nin dünyadan tamamen izole hale geldiğini vurgulayan Kudra, hastanede biriken çöplerin mahsur kalanlar için yeni bir tehdit oluşturduğunu kaydetti. Kudra, “İşgal güçleri Şifa Hastanesi’nin altyapısını, su kuyularını ve oksijen ağını tahrip etti. Hastanede bin 500 sağlık personeli , yüzlerce hasta ve 7 binden fazla yerinden edilmiş insan ölümle karşı karşıyadır” değerlendirmesinde bulundu.İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde yaşlılar için rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan Vefa Hastanesi’ni hedef aldı.İsrail işgal güçleri Gazze’nin güneyindeki Zehra bölgesinde bulunan Vefa Hastanesi’ni bombaladı. Saldırıda hastane müdürü Mithat Muhaysin hayatını kaybetti, bazı doktor ve hastalar yaralandı.Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, hastanede yaklaşık 80 yaşlı tedavi görüyordu.Öte yandan Gazze hükümetinin açıklamasında Gazze’ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana hastaneler ile sağlık çalışanlarının İsrail’in hedef tahtası haline geldiği kaydedildi. Açıklamada, 25 hastane ile 56 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı ve 2,3 milyonluk Gazze nüfusunun sağlık hizmetinden mahrum edildiği vurgulandı.