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Cırcır böceği aromalı dondurma Almanya’da satışa çıktı

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Avrupa Birliği'nin (AB) cırcır böceğinden aroma üretilmesine izin vermesinin ardından Almanya'da bir dondurmacı bu aromayı kullanmaya başladığını duyurdu

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Cırcır böceği aromalı dondurma Almanya’da satışa çıktı
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Almanya’nın İsviçre sınırındaki Rottenburg beldesinde Rino adlı dondurmacıyı işleten Thomas Micolino, Alman medyasına yaptığı açıklamada, uzun deneme süresinden sonra böcek aromalı dondurmayı üretebildiğini ve müşterilerinin beğenisine sunduğunu ifade etti.
Farklı tarifleri denemeyi sevdiğini dile getiren Micolino, daha önce de küflü peynir ve ciğer sosisi aromalı dondurmalar ürettiğine dikkati çekti.
Micolino’nun ürettiği dondurma cırcır böceği unu, krema, vanilya özü ve baldan oluşuyor ve üzerinde kurutulmuş bütün cırcır böcekleri bulunuyor.
Thomas Micolino bazı insanların böcekli dondurma sunduğu için tiksindiğini ve hatta üzüldüğünü, ancak meraklı müşterilerin çoğunlukla yeni lezzeti beğendiğini sözlerine ekledi.
AB, un kurdu ve çekirgenin ardından cırcır böceğinin de gıdalarda belli miktarda kullanılabilmesine onay vermişti.
 
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