Çin’de boyun uzunluğu 15 metreye varan dinozor keşfedildi

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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Çin’de boyun uzunluğu 15 metreye varan dinozor keşfedildi

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1987’de Çin’de bulunan fosilleşmiş kalıntılar üzerinde yapılan çalışmalar, yaklaşık 160 milyon yıl önce yaşadığı sanılan bir dinozor türünün dünyanın en uzun boyunlu türü olabileceği ihtimalini ortaya koydu

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Çin’de boyun uzunluğu 15 metreye varan dinozor keşfedildi
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Journal of Systematic Palaeontology dergisinde yayımlanan keşif, sauropod adlı türün ilk kez gün yüzüne çıkarılmasından yaklaşık otuz yıl sonra, bilim insanlarının bugünkü Çin’in bulunduğu topraklarda nasıl evrimleştiğini araştırırken yapıldı.
Sauropodlar dört bacaklı, olağanüstü uzun boyunlu ve kuyruklu küçük başlı büyük bir otçul dinozor grubu olarak biliniyor.
Bu grubun önemli üyeleri arasında Diplodocus, Brachiosaurus ve şimdiye kadar yaşamış en büyük hayvanlardan biri olan devasa Patagotitan bulunuyor.
Sauropodlar özellikle uzun boyunları ile tanınıyor ancak grubun üyesi Mamenchisaurus Sinocanadorum adlı türün 15 metreye varan anormal uzunluktaki boynu daha önce görülmemiş bir uzunluğa işaret etti.
Bu rekor kıran özelliğine rağmen yaklaşık 70 tonluk Mamenchisaurus Sinocanadorum, nispeten küçük kuyruğu ve gövdesi nedeniyle şimdiye kadar keşfedilen en büyük dinozor türü olmaktan uzak.
Boyunları neden uzun?
Bilim insanları, sauropodların beslenme stratejilerinin bir parçası olarak uzun boyunları evrimleştirdiklerine ve bu sayede hareket etmek için çok fazla enerji harcamadan çevrelerindeki çok sayıda yiyeceği tüketebildiklerine inanıyor.
Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi dinozor uzmanlarından araştırmacı yazar Profesör Paul Barrett, “Bu boyunlar muhtemelen diğer sauropodlarda olduğu gibi gelişmiş beslenmeyle ilgili gibi görünüyor, ancak birden fazla rolü de olabilir.” diye açıkladı.
Prof Barret a göre boynun uzunluğu cinsel gösteriyle de ya da günümüzde zürafaların davranışlarına benzer şekilde, eş ve bölge için savaşan erkekler arasında boyun vurma yarışmaları için de kullanılmış olabilir. Ancak bu görüşler henüz spekülasyondan ibaret.
DİNOZOR DEV BOYNUYLA NASIL İŞLEV GÖRÜYORDU?
Öte yandan bilim insanları Mamenchisaurus Sinocanadorum’un tuhaf boyutlarının günlük işlevlerini yerine getirmesine nasıl izin verdiğini de merak ediyor.
Prof. Barrett hayvanın mekanik olarak nasıl işlev gördüğünü bilmediğini ifade etti ve “O büyüklükte bir boynu tutmak için çok fazla kas gerekir ve bir de havayı akciğerlere nasıl indirip tekrar yukarı çıkardığı sorusu var.” diye konuştu.
Uzman, “Bu durum, bu boyunların cinsel olarak seçilmiş bir özellik olduğu ve yalnızca bu dev boyunları etkileyici gösterilerle kaldırabilen en güçlü ve en fit dinozorların çiftleşebildiği teorisini destekleyebilir.” diyerek konuya yeni bir ışık tuttu.
Mamenchisaurus Sinocanadorum’un şimdiye kadar sadece bir örneği bulundu, ancak iskeletin tam olmaması, bilim insanlarının bu dinozorun genel boyutu hakkında bir fikir edinmesini zorlaştırıyor. Karşılaştırma yapabilmek için daha iyi korunmuş başka bir sauropod iskeletine ihtiyaç duyuluyor.
Mamenchisaurus Sinocanadorum fosili Çin’de Uygur Türkleri’nin yoğun olarak yaşadığı Sincan’da 1987’de bulunmuş, ancak hayvanın boyun uzunluğuna dair çalışmalar yakın geçmişte başlamıştı.
 
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