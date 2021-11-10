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Çin'de 116 yıllık rekor kar yağışı

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Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde etkili olan kar fırtınasının bölgeye 1905'ten bu yana en fazla kar yağışını getirdiği belirtildi

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Çin'de 116 yıllık rekor kar yağışı
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Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde etkili olan kar fırtınasının bölgeye 1905'ten bu yana en fazla kar yağışını getirdiği belirtildi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin başkenti Shenyang'da kar fırtınası rekor yağış getirdi. Meteoroloji yetkilileri, Pazar gününden bu yana etkili olan kar fırtınasının bölgeye 1905'ten bu yana en fazla kar yağışını getirdiğini belirtti. Şiddetli kar fırtınası kara ve hava trafiğini olumsuz etkilerken bazı oto yolların trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Kar fırtınası Shenyang kentini beyaz örtüyle kapladı.


Kar kalınlığının ortalama 41 santimetreye ulaştığı kentte kapanan yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Shenyang Belediyesi, yolları temizleme çalışmaları için 2 binden fazla iş makinesi ve ekipman ile yaklaşık 24 bin işçi görevlendirdi.

Çin'in Liaoning ve Jilin eyaletlerinde meteoroloji ofisleri, kar fırtınası nedeniyle kırmızı uyarı yayınlayarak halka tedbir almaları çağrısında bulundu.

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