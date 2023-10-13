Hamas'ın eski lideri Halid Meşal, yaşadığı Katar'dan uluslararası kamuoyuna açıklamalarda bulunarak, "cihat" çağrısı yaptı

2004 ile 2017 yılları arasında Hamas’ı yöneten ve şu an Katar’da yaşayan Halid Meşal açıklamalarda bulundu.

Meşal, Cuma günü için cihat çağrısı yaptı. Katar’daki ofisinden konuşan Meşal, “Cihadı öğreten ve öğrenen herkes için bu teorileri pratiğe dökme zamanı geldi” dedi.

Meşal, İsrail’e karşı çağrıda bulunarak insanların sokağa çıkarak Filistin halkı için destek olmasını istedi. Meşal İsrail’e komşu ülkelere de çağrıda bulundu. Meşal, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Mısır’ın Filistin’e destek vermek konusunda çok daha büyük rolü olduğunu söyledi.

Meşal, “Ürdünlüler, Ürdün’ün çocukları, kardeşleri, kız kardeşleri. Bu bir gerçeklik anı ve sınırlar size yakın, hepiniz sorumluluğunuzu biliyorsunuz” dedi.

