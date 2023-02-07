Charlie Hebdo'dan skandal karikatür! Depremle alay etti: 'Tank yollamaya bile gerek yok'

Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden çirkin karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi, bir skandala daha imza attı. Dergi, yayınladığı son karikatürde, binlerce insanın hayatını kaybettiği Türkiye'nin 10 ilini yıkan depremlerle alay etti. Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizildi ve üzerine "Tank yollamaya bile gerek yok" yazıldı. İşte o skandal deprem karikatürü...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'nin 10 şehrinde ve Suriye'de binlerce insanın ölümüne neden oldu. Türkiye tüm kurumları ve halk desteği ile deprem için seferber olurken tüm dünyadan da destek mesajları yağdı.

'GÜNÜN ÇİZİMİ' OLARAK YAYINLADI

Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi ise depremle alay ederek provokatif bir karikatürü 'Günün çizimi' olarak yayınladı.

"TANK GÖNDERMEYE BİLE GEREK YOK"

İnsanlıktan ve vicdandan uzak çizimde, yıkık binalar resmedilerek 'Türkiye depremi' ibaresine yer verildi ve yorum olarak "Tank göndermeye bile gerek yok" yazıldı. Küstah karikatür derginin Twitter hesabından da yayınlandı.