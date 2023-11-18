Cenaze töreninde defile!

Sıra dışı cenaze töreni görenleri hayrete düşürdü. Hayatını kaybeden bir moda tasarımcısının cenaze törenine katılan bir model podyumdaymış gibi yürüyünce sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını gizleyemedi



Moore için model olarak çalışan Carrington, Newark Sanat Müzesi’nde düzenlenen cenaze töreninde yaptığı şovu Instagram hesabındaki takipçileriyle paylaştı. Model, “Senin için son yürüyüşüm” diyerek tasarımcıya saygı duruşunda bulundu.

631 binden fazla kez izlenen video için Carrington, “Sanırım Vernest’i onun istediği şekilde gönderdik ve önemli olan da bu.” yorumunu yaparken sosyal medya kullanıcıları onunla aynı fikirde değildi. “Bu gerçekten bir cenaze töreni miydi? yorumunu yapan bazı kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ancak gerçek başkaydı. Ölümünün bu şekilde anılması tasarımcının vasiyetiydi. Ailesi ve arkadaşları da, 22 Ekim’de yaşamını yitiren Moore’un hayatını, tamamı onun mirasına adanan üç etkinlikle kutladı.

Tasarımcıyı “şık bir şekilde” uğurlamak için yapılan “kırmızı halı”da, cenaze müziği house müzikle değiştirildi. Klipte Moore açık tabutunda yatarken üzerine de kürk bir battaniye örtüldüğü görüldü.

ABD’de 62 yaşında hayatını kaybeden moda tasarımcısı Vernest Moore’un 10 Kasım ’daki cenaze töreninde, New Jersey’li model Erica L. Carrington, tabuta kadar olan mesafeyi podyumdaymış gibi yürüyünce tepkileri üzerine çekti.Moore için model olarak çalışan Carrington, Newark Sanat Müzesi’nde düzenlenen cenaze töreninde yaptığı şovu Instagram hesabındaki takipçileriyle paylaştı. Model, “Senin için son yürüyüşüm” diyerek tasarımcıya saygı duruşunda bulundu.631 binden fazla kez izlenen video için Carrington, “Sanırım Vernest’i onun istediği şekilde gönderdik ve önemli olan da bu.” yorumunu yaparken sosyal medya kullanıcıları onunla aynı fikirde değildi. “Bu gerçekten bir cenaze töreni miydi? yorumunu yapan bazı kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemedi.Ancak gerçek başkaydı. Ölümünün bu şekilde anılması tasarımcının vasiyetiydi. Ailesi ve arkadaşları da, 22 Ekim’de yaşamını yitiren Moore’un hayatını, tamamı onun mirasına adanan üç etkinlikle kutladı.Tasarımcıyı “şık bir şekilde” uğurlamak için yapılan “kırmızı halı”da, cenaze müziği house müzikle değiştirildi. Klipte Moore açık tabutunda yatarken üzerine de kürk bir battaniye örtüldüğü görüldü.