Cenaze evi, Barbie temalı tabutları satışa sundu

El Salvador’un Ahuachapán kentindeki bir cenaze evinde Barbie temalı tabut satılmaya başlandı

Bütün dünyayı saran Barbie çılgınlığı, El Salvador’da da etkisini gösterdi. Ahuachapán kentindeki bir cenaze evinde Barbie temalı tabut satılmaya başlandı. Alpha ve Omega Cenaze Evi’nin sahibi Isaac Villegas, cuma AP’de yayımlanan açıklamasında pembe tabutları filmden önce de sattıklarını belirtti.

Villegas, Barbie’nin büyük yankı uyandırmasının ardından pembe metal tabutlara oyuncak bebek görseli koymaya karar verdiğini belirtti. Tabutlara ayrıca küçük beyaz yıldızlar eklendi.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, cenaze evi sahibi şöyle konuştu:

“Bu trendi kovalamalıyız dedim. Başarılı olduk”

Villegas, Barbie tabutlarla bir promosyon kampanyası başlattığını ifade etti: Daha çok sayıda pembe tabutumuz olacak çünkü insanlar bunu istiyor.

Ekvator’da da Funeraria Olivares adlı cenaze evi, Barbie temalı tabutunun reklamını TikTok’taki 21 Temmuz tarihli paylaşımıyla yapmıştı. 1,5 milyondan fazla kez izlenen videoda “Gerçek bir Barbie gibi dinlenebilirsiniz” ifadesine yer verilmişti.

Greta Gerwig’in yönetmenliğini yaptığı film, Margot Robbie’nin canlandırdığı Barbie karakterinin, aniden ölümlülük endişesine kapılarak gerçek dünyada kendini keşfetme arayışıyla “Barbie Diyarı”nın anaerkil ütopyasını terk etmesini konu alıyor.

