California'da eşi görülmemiş su sıkıntısı

ABD’nin California eyaletinin güneyinde kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi. Bununla birlikte, Los Angeles, Ventura ve San Bernardino ilçelerinde yaşayan milyonlarca insanı etkileyecek olan eşi görülmemiş yeni kısıtlamalar getirildi. Yetkililer, bölgenin yüzde 95'inden fazlasının şiddetli kuraklık yaşadığını ve yaz aylarına girilmesi ile birlikte durumun daha da kötüleşeceği konusunda uyardı

ABD'nin California eyaletinde son yıllarda şiddetli kuraklıkla mücadele ediliyor. Durumun iyice kötüleştiği güney ilçelerinde, acil durum ilan edilerek buralarda yaşayanların su kullanımlarına ciddi kısıtlamalar getirildi.

27 milyon Californialıya ve 750 bin dönüm tarım arazisine su sağlayan, Sacramento-San Joaquin'den su çeken "Eyalet Su Projesi" adı verilen bir kanalın akışı azaltıldı. Ayrıca, sakinlerden dış mekan sulaması, çiçek sulama ve arabaya yıkama gibi faaliyetlerini haftada bir gün ile sınırlaması istendi.

Kısıtlamaların gelecek Haziran ayında yürürlüğe gireceği belirtildi.

MEVCUT KAYNAKLAR SU TALEBİNİ KARŞILAMIYOR

Yetkililer, azalan su arzını ortaya koyan ve gerekli olmayan kullanımları hedefleyen eylemi özetleyen bir belgede, “Mevcut kuraklığın süresi nedeniyle eyalet, SWP’ye bağımlı bölgedeki normal talepleri mevcut kaynaklarla karşılayamıyor” denildi.

KOŞULLARIN DAHA DA KÖTÜLEŞMESİ BEKLENİYOR

Söz konusu hareket, California'da, yıkıcı derece kuraklığın devam ettiği üçüncü yılına hazırlanırken, su kullanımında büyük azalmayı hedefliyor. Sıcak ve kurak yaz aylarında koşulların daha da kötüleşmesi bekleniyor. ABD kuraklık izleyicisine göre eyaletin yüzde 95'inden fazlası şiddetli kuraklık yaşıyor.

Yetkililer, yüksek sıcaklıklarının koşulları daha da kötüleştirdiğini, kuraklığı teşvik ettiğini ve "sıcaklık, yağış ve akış arasındaki tarihsel ilişkileri değiştirdiğini" söyledi.

Bölgenin su işlerinden sorumlu genel müdürü Adel Hagehalil Los Angeles Times'a verdiği demeçte, "Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen koşullar görüyoruz. Talepte ciddi bir azalmaya ihtiyacımız var” dedi.

Diğer taraftan, Güney Californalı yetkililer, ilk kez, temel sağlık ve insan güvenliği ihtiyaçlarını karşılamak için “daha ​​önce hiç başvurulmamış bir hükme” dayanarak, eyaletten daha fazla su istedi.

Ayrıca, orman yangınlarını önlemek veya bastırmak için ek su hacmi talep edildi.

Gerektiğinde bu teslimatlar üzerinde üye kuruluşlar ve itfaiye yetkilileri ile birlikte çalışılacağı aktarıldı.