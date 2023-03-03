Büyük trajedi

Yunanistan'da yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada ölü sayısı 42'ye yükseldi. 6'sı ağır, 57 kişinin tedavisi sürüyor. En az 15 kişi hala kayıp. Kaza sırasında çıkan yangın nedeniyle enkazdan çıkarılan bazı cesetler tanınamıyor

Yunanistan'da önceki Salı akşamı meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 42'ye yükseldi, 57 kişinin tedavisi sürüyor. En az 15 kişinin hala kayıp olduğu duyuruldu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberinde, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada son belirlemelere göre 42 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde, 6'sı ağır olmak üzere 57 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

İtfaiyeciler de dahil olmak üzere kurtarma görevlileri, 350'den fazla kişiyi taşıyan yolcu treninde hayatta kalanları arıyor.

Kaza sırasında çıkan yangın nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında ve enkazdan çıkarılan bazı cesetlerin tanınmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberlerde, kayıp ailelerinin DNA testi için örnek verdiği aktarıldı.

Bununla birlikte, kurbanların ve yolcuların ailelerine destek sağlamak üzere Larissa Genel Hastanesi'ne psikologlar da gönderildi.

"ENKAZDAN KİMSENİN CANLI KURTULMA ŞANSI YOK"

Kurtarma ekiplerinden Nikos Sguris, trenlerin yüksek hızda ilerlerken çarpıştığını ve yangının yolcu treninin restoran alanında depolanan yemeklik yağ nedeniyle daha da şiddetlendiğini söyledi.

Bir diğer gönüllü kurtarıcı Vasilis Iliopoulos ise çarpışmanın enkazından kimsenin sağ çıkmasının mümkün olmadığını söyledi.

Kaza, aynı rayda giden yüksek hızlı bir yolcu treniyle bir yük treninin Larisa kenti yakınlarında kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelmişti. Yaklaşık 350 kişi taşıyan yolcu treni, Atina'dan Selanik'e gidiyordu.

