Büyü yapmak isterken yanlışlıkla evi yaktı

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde 11 yaşındaki bir kız çocuğu internetten büyü araştırdı. İnternetten gördüğü büyüyü yapmak isteyen çocuk yanlışlıkla evi yaktı. Alevlerden canlarını zor kurtardılar

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde 11 yaşındaki bir kız çocuğu internetten büyü araştırdı. İnternetten gördüğü büyüyü yapmak isteyen çocuk yanlışlıkla evi yaktı. Alevlerden canlarını zor kurtardılar.

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde 11 yaşındaki bir kız çocuğu internet üzerinden büyü araştırdı. Büyü yapmak isteyen çocuk evde yangın çıkarttı. Koltukta başlayan yangın bütün daireyi sardı.

Büyükanne ve büyükbabasının odasının kapısını kilitledikten sonra hızla merdivenlerden inen 11 yaşındaki çocuk bir anda gözden kayboldu.

Yoğun dumanla karşılaşan aile çareyi pencereden atlamakta buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri ve komşularının yere attıkları şiltenin üzerine düşen çift hayatını kurtarmayı başardı.

Büyükannenin dumandan zehirlenmesi nedeniyle şiddetli bacak ve göğüs ağrısı çekmesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve büyükbabanın durumunun ise stabil olduğu belirtildi. Olay sırasında 11 yaşındaki kızın nerede olduğuna dair herhangi bir bilginin bulunmadığı paylaşıldı.

