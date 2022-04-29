Bucha Katliamının arkasındaki isimler belli oldu

Ukrayna, Bucha’da suç işlediği iddia edilen Rus askerlerin kimliği belirlendiğini açıkladı. İngiliz basını askerleri araştırırken, bazılarının savaştan önce süper markette çalıştığı, hatta aralarında profesyonel dansçının bile olduğu belirlendi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında büyük hasar gören Ukrayna’nın Bucha kentinde, suç işlediği iddia edilen Rus askerlerinin kimlikleri açıklandı.

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bucha’da insan hakları ihlallerine karıştığı iddia edilen Rus askerlerinin kimliği belirlendi. Bucha’daki saldırılarda 10 askerin sivillere işkence yaptığı tespit edildi” dedi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, onların Bucha’da oynadığı rol nedeniyle Vladimir Putin tarafından onurlandırılan 64. tugayın bir parçası olduklarını iddia etti.

İngiliz basını, Bucha’daki katliamda sorumlu oldukları iddia edilen Rus askerlerinin gerçek hayatlarında ne iş yaptıklarını araştırdı.

24 yaşındaki Onbaşı Mikhail Kashin

Bu askerlerden biri de Onbaşı Semyon Maltsev’di. 26 yaşındaki genç, Putin’in ordusu için silahlanmak üzere işinden ayrılmadan önce profesyonel dansçı olarak çalışıyordu. Şimdi ise yüzlerce sivilin öldürülmesinden sorumlu…

Tugayda yer alan askerlerden biri de Onbaşı Mikhail Kashin. Henüz 24 yaşında olan Kashin, doğum gününde cepheye katıldı.

Er Albert Radnaev

Astsubay Viacheslav Lavrentiev da Rus ordusuna katılmadan önce itfaiyeci olarak görev yapıyordu. Ekipte yer alan isimlerden Er Sergey Peskariov da bir süpermarkette kasiyer olarak görev yapıyordu. Savaş başlamadan önce işini bıraktı ve orduya katıldı. Er Albert Radnaev ise uzun zamandır ordudaydı. Okulunu bitirdikten sonra orduya katıldı.

Son olarak, 25 yaşındaki Çavuş Nikita Akimov’un Bucha’da birkaç sivili kaçırdığı ve işkence yaptığı iddia edilmişti. Akimov’un sosyal medya profiline göre çocukları var ve evli.

Çavuş Nikita Akimov

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, askeri hedef alırken, “Soruşturmada, Bucha işgali sırasında Rus askerlerin sivilleri rehin aldıklarını, onlara yemek ve su vermediklerini, elleri ve gözleri bağlı şekilde dizlerinin üzerinde tuttuklarını tespit etti. İnsanları dövdüler ve bazılarına sebepsiz yere işkence yapıldı” dedi.