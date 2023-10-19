Bu vahşeti kim durduracak?

İsrail dün sabah saatlerinde Gazze’yi yine hava saldırılarıyla vurdu. İsrail tam kuşatma altındaki Gazze'de her gün binlerce Filistinlinin ekmek aldığı fırını da bombaladı. Saldırılarda en az 12 Filistinli yaşamını yitirdi



Olay sırasında hastanede sadece hastalar değil, bombardımandan kaçarak binaya sığınan yüzlerce kişi de vardı.

İsrail'in ateşlediği füzenin neden olduğu katliam, yaklaşık 4 bin kişinin Gazze'nin en eski hastanesine bombardımandan kaçıp sığındığı sırada gerçekleşti. Hastanedeki doktorlar, bahçeye füze düştüğü sırada yerleşkede yaklaşık 4 bin Filistinlinin olduğunu söylüyor.

Vurulan sağlık tesisi Gazze'nin en eski hastanesiydi. Saldırının ardından hastane koridorlarında can pazarı yaşandı. Bina enkaza döndü. Alevler dört bir yanı sardı. Gazze Sağlık Bakanlığı saldırıda en az 470 kişinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusuysa saldırıyı düzenlemediği iddiasında. Cumhurbaşkanı İsak Herzog ve Başbakan Benjamin Netanyahu hastaneye düşenin Gazze'den İsrail'e atılan İslami Cihat roketi olduğunu iddia etti.

Saldırıyı "savaş suçu" ve "soykırım" olarak niteleyen Hamas ise yanıt olarak Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi.

Olayın, 2008'den bu yana yaşanan beş savaşta İsrail'in gerçekleştirdiği en ölümcül hava saldırısı olduğu belirtiliyor.

Gazze'deki birçok hastane, İsrail'in tahliye emri vermesinin ardından yüzlerce insanın sığınağı haline gelmiş durumda.

En az 470 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının ardından Gazze'den bir kez daha bombardıman sesleri yükseldi. Dün sabah saatlerinde Gazze yine hava saldırılarıyla hedef alındı.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında 12 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, Han Yunus kentinde Filistinli “Ebu İshak” ailesinin yaşadığı eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail kan donduran saldırısının sabahında bu sefer de bir fırını hedef aldı. Gazze’de Nuseyrat mülteci kampında bulunan fırın binlerce kişi için

İsrail, bir kez daha Gazze'de bulunan sivilleri güneye gitmeleri konusunda uyardı.

İsrail'in, 7 Ekim'de başlattığı Gazze bombardımanının en ölümcül saldırısı yaşandı. İsrail, önceki akşam Gazze'de bir hastane vurdu. Saldırıda en az 470 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, füze saldırısında 314 sivilin de yaralandığı bilgisini verdi.Olay sırasında hastanede sadece hastalar değil, bombardımandan kaçarak binaya sığınan yüzlerce kişi de vardı.İsrail'in ateşlediği füzenin neden olduğu katliam, yaklaşık 4 bin kişinin Gazze'nin en eski hastanesine bombardımandan kaçıp sığındığı sırada gerçekleşti. Hastanedeki doktorlar, bahçeye füze düştüğü sırada yerleşkede yaklaşık 4 bin Filistinlinin olduğunu söylüyor.Vurulan sağlık tesisi Gazze'nin en eski hastanesiydi. Saldırının ardından hastane koridorlarında can pazarı yaşandı. Bina enkaza döndü. Alevler dört bir yanı sardı. Gazze Sağlık Bakanlığı saldırıda en az 470 kişinin öldüğünü açıkladı.İsrail ordusuysa saldırıyı düzenlemediği iddiasında. Cumhurbaşkanı İsak Herzog ve Başbakan Benjamin Netanyahu hastaneye düşenin Gazze'den İsrail'e atılan İslami Cihat roketi olduğunu iddia etti.Saldırıyı "savaş suçu" ve "soykırım" olarak niteleyen Hamas ise yanıt olarak Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi.Olayın, 2008'den bu yana yaşanan beş savaşta İsrail'in gerçekleştirdiği en ölümcül hava saldırısı olduğu belirtiliyor.Gazze'deki birçok hastane, İsrail'in tahliye emri vermesinin ardından yüzlerce insanın sığınağı haline gelmiş durumda.En az 470 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının ardından Gazze'den bir kez daha bombardıman sesleri yükseldi. Dün sabah saatlerinde Gazze yine hava saldırılarıyla hedef alındı.İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında 12 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, Han Yunus kentinde Filistinli “Ebu İshak” ailesinin yaşadığı eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 12 Filistinli yaşamını yitirdi.İsrail kan donduran saldırısının sabahında bu sefer de bir fırını hedef aldı. Gazze’de Nuseyrat mülteci kampında bulunan fırın binlerce kişi için ekmek üretiyordu. Yanı sıra saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybettiİsrail, bir kez daha Gazze'de bulunan sivilleri güneye gitmeleri konusunda uyardı.