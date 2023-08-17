banner913
banner932
Geçitkale Polis Karakolu'nun telefon hattı arızalı...
Geçitkale Polis Karakolu'nun telefon hattı arızalı...
8 0
YDÜ’den yapay zekada dev adım
YDÜ’den yapay zekada dev adım
17 0
 
“Artık yeter demeliyiz”
“Artık yeter demeliyiz”
8 0
YDÜ, “Profesör Dux” isimli yapay zeka eğitmeni tanıttı
YDÜ, “Profesör Dux” isimli yapay zeka eğitmeni tanıttı
64 0
Kıb-Tek Müdürü Aydın: “Bugün planlı bir kesinti öngörmüyoruz”
Kıb-Tek Müdürü Aydın: “Bugün planlı bir kesinti öngörmüyoruz”
20 0
Dönüşümlü elektrik kesintileri devam edecek
Dönüşümlü elektrik kesintileri devam edecek
56 0
Daima Kalbimizde Olacak
Daima Kalbimizde Olacak
31 0
banner964

British Museum'da M.Ö 15. yüzyıla ait mücevherler çalındı

banner476

Dünyanın en prestijli müzelerinden British Museum, aralarında M.Ö. 15. yüzyıl mücevherleri ve yarı değerli taşların bulunduğu bir koleksiyona ait bazı eserlerin çalındığını duyurdu.

banner825
British Museum'da M.Ö 15. yüzyıla ait mücevherler çalındı
banner971

Müze Başkanı George Osborne, konu hakkında bir çalışanın işten çıkarıldığını ve konunun polise intikal ettirildiğini açıkladı.

Önceliğin "çalınan eserleri geri almak" olduğunu ve somut önlemler alındığını söyleyen Osborne, "Konuyu polise havale ettik, güvenliği güçlendirmek için acil önlemler aldık, ne olduğunu öğrenmek için soruşturma başlattık ve sorumlu tuttuğumuz kişiyle ilgili olarak elimizdeki tüm disiplin yetkilerini kullandık" ifadelerini kullandı.

Kaybolan, çalınan ya da hasar gören objeler arasında MÖ 15. yüzyıldan MS 19. yüzyıla uzanan altın takılar, yarı değerli taşlar ve cam eşyalar bulunuyor. 

Müze yönetimi objelerin büyük çoğunluğunun, son zamanlarda halka açılmayan ve "esas olarak araştırma amaçlı" kullanılan rezervlerde tutulan "küçük parçalar" olduğunu vurguladı. 

1753 yılında kurulan British Museum, dünyanın en prestijli ve Birleşik Krallık'ın en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alıyor.

Sekiz milyon parçadan oluşan koleksiyonları arasında Mısır mumyaları, Afrika heykelleri ve Roma İmparatorluğu'ndan kalma çanak çömlekler de bulunuyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.