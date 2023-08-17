British Museum'da M.Ö 15. yüzyıla ait mücevherler çalındı

Dünyanın en prestijli müzelerinden British Museum, aralarında M.Ö. 15. yüzyıl mücevherleri ve yarı değerli taşların bulunduğu bir koleksiyona ait bazı eserlerin çalındığını duyurdu.

Müze Başkanı George Osborne, konu hakkında bir çalışanın işten çıkarıldığını ve konunun polise intikal ettirildiğini açıkladı.

Önceliğin "çalınan eserleri geri almak" olduğunu ve somut önlemler alındığını söyleyen Osborne, "Konuyu polise havale ettik, güvenliği güçlendirmek için acil önlemler aldık, ne olduğunu öğrenmek için soruşturma başlattık ve sorumlu tuttuğumuz kişiyle ilgili olarak elimizdeki tüm disiplin yetkilerini kullandık" ifadelerini kullandı.

Kaybolan, çalınan ya da hasar gören objeler arasında MÖ 15. yüzyıldan MS 19. yüzyıla uzanan altın takılar, yarı değerli taşlar ve cam eşyalar bulunuyor.

Müze yönetimi objelerin büyük çoğunluğunun, son zamanlarda halka açılmayan ve "esas olarak araştırma amaçlı" kullanılan rezervlerde tutulan "küçük parçalar" olduğunu vurguladı.

1753 yılında kurulan British Museum, dünyanın en prestijli ve Birleşik Krallık'ın en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alıyor.

Sekiz milyon parçadan oluşan koleksiyonları arasında Mısır mumyaları, Afrika heykelleri ve Roma İmparatorluğu'ndan kalma çanak çömlekler de bulunuyor.