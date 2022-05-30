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Brezilya’daki toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor

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Brezilya’da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 79’a yükseldi

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Brezilya’daki toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor

 

 

 Brezilya'nın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların ardından cumartesi günü yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Pernambuco eyaleti sivil savunma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi” ifadeleri kullanıldı.

 Kaybolan kişi sayısı ile ilgili güncelleme yapmayan Pernambuco Valisi Paulo Camara, “Halen net bir sayıya sahip değiliz fakat hayatını kaybeden kişilerin sayısı mevcut. Tüm kayıplara ulaşılana kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz” dedi.

Hükümet yetkilileri, yağışların bugün de süreceği konusunda uyarılarda bulunurken, bin 200 personelin bot ve helikopterlerle arama kurtarma çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

“BUNU BEKLEMİYORDUM”

Toprak kayması felaketinde 11 yakınını kaybeden Luiz Estevao Aguiar gözyaşları içerisinde yaptığı açıklamada, “Kız kardeşim ve üvey kardeşim de dahil ailemden 11 kişi öldü. Çok zor, bunu hiç beklemiyordum” dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro dün yaptığı açıklamada, bugün Pernambuco eyaletinin başkenti Recife'yi ziyaret edeceğini duyurmuştu.

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