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Brezilya’da bilardo masası katliamı: Peş peşe iki kez kaybedince duruma gülen 7 kişiyi öldürdü

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Brezilya'da bir bilardo salonunda iki silahlı kişi, oyunu kaybetmeleri nedeniyle kendilerine gülen yedi kişiyi kurşuna dizdi. Saldırganlardan birinin aynı gün farklı saatlerde rakiplerine bilardo salonunda meydan okuduğu, ilk oyunda ise yaklaşık 14 bin TL kaybettiği açıklandı.

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Brezilya’da bilardo masası katliamı: Peş peşe iki kez kaybedince duruma gülen 7 kişiyi öldürdü

Brezilya, Mato Grosso eyaletinde bir bilardo salonunda yaşanan cinayetleri konuşuyor.

New York Post’ta yer alan habere göre iki silahlı kişi, bilardo oyununu kaybedince kendilerine gülen yedi kişiyi öldürdü. Öldürülenler arasında 12 yaşında bir kız çocuğunun da olduğu açıklandı.

Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 30 yaşındaki Edgar Ricardo de Oliveira ve 27 yaşındaki Ezequias Souza Ribeiro’nun olay yerinden kaçtığını ve henüz yakalanamadıklarını açıkladı.
Yerel polisin açıklamasına göre, zanlı Oliveira Salı günü sabah saatlerinde cinayet kurbanlarından biriyle oynadığı bilardo oyununda 4 bin Brezilya reali (Yaklaşık 14 bin 600 bin TL) kaybetti.

Öğleden sonra ise rakiplerine bir tur daha meydan okumak için yanına diğer zanlıyı alarak bilardo salonuna geri döndü.

Ancak ikinci turu da kaybedince, müsabakayı izleyenler gülmeye başladı. Ardından silahlı saldırganlar bilardo oyunundaki karşılaşmayı izleyen 7 kişiyi ateş açarak öldürdü.

Saldırganları arama çalışmaları devam ediyor.

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