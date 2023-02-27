Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 65'e çıktı.

Sao Paulo eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamada, 18 Şubat'tan bu yana sel ve heyelanlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 65'e yükseldiği bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı eyalette, hasar tespit çalışmalarının başlatılacağı kaydedildi.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsünden 21 Şubat'ta yapılan açıklamada, şubat ayı boyunca beklenen yağışların 24 saatte eyalete düştüğü duyurulmuş, zararın büyük olduğu belirtilmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 21 Şubat'ta felaket bölgesini ziyaret etmiş, helikopterle havadan incelemede bulunmuştu.

Sel ve toprak kaymalarında 2 binden fazla kişinin evsiz kaldığı, 3 bin kişinin felaket bölgesinden tahliye edildiği açıklanmıştı.