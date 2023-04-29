Böbrek yetmezliği sorununu, köpeği çözdü

44 yaşındaki böbrek yetmezliği sorunu yaşayan kadın, köpeği sayesinde hayata döndü. Kadının, Doberman cinsi köpeği, 22 milyonda bir olasılıkla bulunabilen bir böbrek bağışçısı buldu

44 yaşındaki Lucy Humphrey; kalp, akciğer, karaciğer, böbrekler ve eklemlerde iltihaplanmaya neden olan Lupus teşhisi konulduktan sonra böbrek yetmezliği ile yaşıyordu. Sadece beş yıllık ömrü kaldığı söylenen Humphrey’nin bu durumunu ise köpeği değiştirdi ve âdeta onu hayata döndürdü.

Her şey Lucy Humphrey ve sevgilisi Cenydd Owen’ın hafta sonu tatiliyle başladı. İkili, karavanlarıyla biraz uzaklaşma kararı almıştı, ancak Humphrey’nin sağlığı bu yolculuk için pek de uygun olmayınca en yakın plaja gitmeye karar verdiler.

Ardından da Humphrey, köpekleri Jake ve Indie’yi sahile götürdü ve Indie’nin hemen 100 metre ilerideki yabancı birine koşarak gittiğini, kokladıktan sonra da yalnız bırakmadığını gördü. Humphrey, Indie’nin rahat bırakmadığı 40 yaşındaki Katie Jamesten özür diledi ve iki kadın sohbet etmeye başladı.

Sohbet sırasında James, Humphrey’nin bir böbrek nakli için beklediğini öğrendi ve kendisinin de donör kaydına yeni girdiğini açıkladı. İkili birbirlerinin telefon numaralarını aldıktan sonra James’in böbreğinin Humphrey ile mükemmel bir şekilde eşleştiğini öğrendi.

KÖPEĞİ ONUN İÇİN SEÇTİ

Humphrey, bu mucizevi ânı şu sözlerle anlatıyor:

“Bütün testleri yaptırdı ve mükemmel bir eşleşme olduğu ortaya çıktı. İnanılmazdı. Indie, onu seçti. Bir cerrah bize mükemmel eşleşmeyi bulma şansının 22 milyonda bir olduğunu söylemişti. Indie yaklaşık 100 metre ötedeki bu kadına gidip geliyordu. Onu geri alıyorduk ama o Katie’yi rahat bırakmamaya devam ediyordu. Yiyecek filan olduğunu düşündük ve sonunda Cenydd gidip özür diledi çünkü Dobermanlar biraz korkutucu olabiliyor. Aslında kendisi de oldukça kötü zamanlar geçiriyordu, ben de onu barbekümüze davet ettim. Cenydd, diyalize girdiğim için benim içemeyeceğimi ve böbrek nakli için beklediğimi söyledi.”

TAMAMEN İYİLEŞTİ

James gönüllü olduktan sonra, iki kadın geçen yıl 3 Ekim’de Cardiff’teki Galler Üniversite Hastanesi’ne gitti. Ameliyat başarılı oldu ve Humphrey tamamen iyileşti ve artık mutlu, normal bir hayat yaşıyor.

Humphrey, “Bu nakile gerçekten ihtiyacım vardı, birkaç yıldır bekleme listesindeydim. Hayatımı şimdiden tamamen değiştirdi” diyerek yaşadığı mutluluğu dile getirirken James’i de övüp ona teşekkür etmeyi ihmal etmiyor: “Harika, özverili bir insan.”

James ise şunları söyledi: “Lucy’i tanıdığım için kendimi gerçekten şanslı hissediyorum, işe yaradığını biliyorum ve onun bir yerlerde hayatını yaşadığını biliyorum. Bana göre olumsuz bir tarafı yok. Şimdiye kadar yaptığım en iyi şey ve kendimle çok gurur duyuyorum ve ailem de benimle gurur duyuyor.”

