banner913
banner885
23 gün sonra 'Aleks' adlı köpek enkazdan kurtarıldı
23 gün sonra 'Aleks' adlı köpek enkazdan kurtarıldı
2 0
BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret
BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret
8 0
 
1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı…
1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı…
8 0
"Emeklilikte Yaşa Takılanlara" ilişkin kanun teklifi yasalaştı
16 0
Dünya Sağlık Örgütünden Yemen için yardım çağrısı
Dünya Sağlık Örgütünden Yemen için yardım çağrısı
10 0
Zelenskiy:
Zelenskiy: "Modern savaş uçaklarına ihtiyacımız var"
12 0
“Şampiyon Melekler” anısına organizasyon düzenlenecek
“Şampiyon Melekler” anısına organizasyon düzenlenecek
13 0
banner915

BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret

banner476

BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres, Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi

banner825
BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres, 6 yıl sonra ilk kez ziyaret ettiği Irak'ta, "Iraklıların siyasi ve güvenlik açıdan tüm zorlukların üstesinden geleceğini" söyledi.

Gutteres, başkent Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Gutteres ile Hüseyin, görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek kısa birer açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Gutteres, "Irak'ı ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Iraklıların siyasi ve güvenlik açıdan tüm zorlukları aşacağından eminiz." ifadelerini kullandı.

Gutteres ayrıca yurt dışında bulunan Iraklıların ülkeye dönüşünü sağlamak için Irak hükümetinin harcadığı çabaları takdir ettiklerini belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de BM Genel Sekreteri Gutteres'n Irak'ı ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "BM ile ilişkilerimiz güçlüdür. BM Genel Sekreteri ile iç meselelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirme imkanımız olacak." dedi.

BM Genel Sekreteri Gutteres'in Bağdat temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve diğer hükümet yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.