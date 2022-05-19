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BM'den kritik uyarı kıtlık ve kitlesel göç yaşanabilir

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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, (WFP) Ukrayna limanlarında depolanan tahılların ihraç edilememesinin ''küresel gıda güvenliğine açılmış bir savaş'' olduğunu belirterek, limanlar açılmazsa ''kıtlık ve zorunlu kitlesel göç'' yaşanabileceği uyarısı yaptı

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BM'den kritik uyarı kıtlık ve kitlesel göç yaşanabilir
 

 

Küresel gıda güvenliğine dikkati çekmek için BM Genel Merkezi'nde düzenlenen bakanlar düzeyi toplantısında konuşan WFP Direktörü David Beasley, ''Başkan Putin size sesleniyorum, eğer bir kalbiniz varsa lütfen bu limanları açın.' dedi.

Ukrayna limanlarında depolanan tahılların ihraç edilememesinin ''küresel gıda güvenliğine açılmış bir savaş'' olduğunu söyleyen Beasley, limanlar açılmazsa ''kıtlık ve zorunlu kitlesel göç'' yaşanabileceği uyarısında bulundu.

BM: Ukrayna limanları tahıl ihracatına açılmazsa kıtlık ve kitlesel göç yaşanabilir

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise küresel açlık seviyesinin yeni bir rekora doğru gittiğini ve ciddi derecede gıda güvensizliği ile karşı karşıya olanların son iki yılda 135 milyondan 276 milyona çıktığını söyledi.

500 binden fazla kişinin kıtlık koşullarında yaşadığına dikkati çeke Guterres, bu rakamın 2016'dan beri yüzde 500 arttığını kaydetti.

Ukrayna ve Rusya'nın dünyanın buğday ve arpa ihtiyacının neredeyse üçte birini ve ay çiçek yağı ihtiyacının yarısını karşıladığını belirten Guterres, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının yeniden yapılabilmesi için, Rusya, Ukrayna, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği ile yoğun temas içinde olduklarını ifade etti.

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