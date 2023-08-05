“Bisikletli kurye olun”

İngiltere’nin en zengin Başbakanı Rishi Sunak’ın Çalışma ve Emeklilik Bakanı Mel Stride, ay sonunu getiremeyen emeklilere “Bisiklete atlayıp kuryelik yapın” önerisinde bulundu

Geçim sıkıntısının büyüdüğü İngiltere’de Çalışma ve Emeklilik Bakanı Mel Stride’dan skandal bir öneri geldi.

The Times gazetesine konuşan Stride, ay sonunu getirmekte zorlanan yaşlıların daha önce düşünmedikleri işleri yapmaya kafa yormaları gerektiğini söyledi. İngiliz bakan, genelde gençlerin tercih ettiği kuryelik ve diğer esnek işlerde 50 yaş üstü kişilerin de çalışabileceğini belirterek “Yaşlılığınızda yaşam tarzınızı korumak istiyorsanız bunu yapmanız gerekiyor” dedi.

İngiliz bakan Stride, tartışma yaratacak açıklamalarını yemek dağıtım şirketi Deliveroo’nun merkezine ziyaretinde yaptı.

50 yaş üstü kişilerin bisikletle kargo dağıtımına çıkabileceğini kaydeden Stride, işverenlere de ileri yaştaki kişilerin çalışma hayatına dönmesi için gerekli koşulları sağlama çağrısı yaptı. Stride, ileri yaştakilerin içinde bulundukları durumun farkında olmaları ve fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

