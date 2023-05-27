Bir başka mahkumu bıçaklamak için hapishanede tünel kazdı

ABD’nin Georgia eyaletindeki Fulton County’de bulunan bir hapishanede tutulan mahkumun tünel kazma sebebi şaşkına çevirdi. Kavian Thomas, kaçmak için değil yan hücresindeki Derondney Russell’a saldırmak için tünel kazdı.

Fulton County Şerif Bürosu, 17 Mayıs’ta Thomas’ın hücresindeki duştan kazdığı tünelle yan hücreye geçtiğini ve Russell’ı bıçakladığını duyurdu. Bıçaklanan mağdurun vücudunun üst kısmında yüzeysel yaralar meydana geldiği açıklandı.

Saldırının ardından yetkililer iki hücreyi de aradı ve birkaç silah bulundu. Eskiyen cezaevi binasından çıkarılan parçalarla kesici aletler yapıldığı tespit edildi.

Fulton County Hapishanesi’nden sorumlu polis Curtis Clark, binanın kullanım ömrünü tamamladığını söyledi:

Bu durum, sadece personel için değil mahkumlar için de mümkün olan en güvenli ortamı sağlamamızı ve işimizi yapmamızı zorlaştırıyor.

Şerif bürosu, daha önce hırsızlık, ateşli silah taşıma ve esrar bulundurmadan hüküm giyen Thomas hakkında saldırıyla ilgili yeni bir dava açılacağını bildirdi.

