banner913
banner932
Lefkoşa’da kaza…Aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Lefkoşa’da kaza…Aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
49 0
Yargıcın ‘yasa’ isyanı
Yargıcın ‘yasa’ isyanı
49 0
 
Antika ve ikinci el eşya pazarı burada
Antika ve ikinci el eşya pazarı burada
74 0
15 yaşındaki KKTC vatandaşı Efe Sağıroğulları'ndan Avusturya'da birincilik
15 yaşındaki KKTC vatandaşı Efe Sağıroğulları'ndan Avusturya'da birincilik
227 0
Fly Kıbrıs Ordu/ Giresun seferlerinin lansmanı Ordu’da yapıldı
Fly Kıbrıs Ordu/ Giresun seferlerinin lansmanı Ordu’da yapıldı
16 0
KKTC’de meydana gelen üç kazada beş kişi yaralandı
KKTC’de meydana gelen üç kazada beş kişi yaralandı
27 0
Seyrüsefer harcını internet üzerinden ödemek isteyen vatandaşlara uyarı
Seyrüsefer harcını internet üzerinden ödemek isteyen vatandaşlara uyarı
86 0
banner915

Bir başka mahkumu bıçaklamak için hapishanede tünel kazdı

banner476

banner825
Bir başka mahkumu bıçaklamak için hapishanede tünel kazdı
banner931
ABD’nin Georgia eyaletindeki Fulton County’de bulunan bir hapishanede tutulan mahkumun tünel kazma sebebi şaşkına çevirdi. Kavian Thomas, kaçmak için değil yan hücresindeki Derondney Russell’a saldırmak için tünel kazdı.
Fulton County Şerif Bürosu, 17 Mayıs’ta Thomas’ın hücresindeki duştan kazdığı tünelle yan hücreye geçtiğini ve Russell’ı bıçakladığını duyurdu. Bıçaklanan mağdurun vücudunun üst kısmında yüzeysel yaralar meydana geldiği açıklandı.
Saldırının ardından yetkililer iki hücreyi de aradı ve birkaç silah bulundu. Eskiyen cezaevi binasından çıkarılan parçalarla kesici aletler yapıldığı tespit edildi.
Fulton County Hapishanesi’nden sorumlu polis Curtis Clark, binanın kullanım ömrünü tamamladığını söyledi:
Bu durum, sadece personel için değil mahkumlar için de mümkün olan en güvenli ortamı sağlamamızı ve işimizi yapmamızı zorlaştırıyor.
Şerif bürosu, daha önce hırsızlık, ateşli silah taşıma ve esrar bulundurmadan hüküm giyen Thomas hakkında saldırıyla ilgili yeni bir dava açılacağını bildirdi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.