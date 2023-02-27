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Binlerce göçmenin sınır dışı edilmesinde görev aldı:

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ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ofisi’nde (CBP) çalışan Raul Rodriguez adlı görevli, 2018 yılının Nisan ayında şoke edici aile sırrını öğrendi. 2018 yılının nisan ayında federal müfettişler, Rodriguez’in Meksika doğumlu olduğunu, ABD vatandaşı olmadığını gösteren belgeyi ortaya çıkardı.

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Binlerce göçmenin sınır dışı edilmesinde görev aldı:

Yıllardır Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğunu düşünen ve ülkeye kaçak yollardan giren göçmenlerin sınır dışı edilmesinde görev alan Raul Rodriguez, müfettişlerin ortaya çıkardığı belge ile Meksika doğumlu olduğunu öğrendi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ofisi’nden 54 yaşındaki Rodriguez, 2018 yılının nisan ayında federal müfettişlerin ona gösterdiği belge ile hayatının şokunu yaşadı. Belge, Rodriguez’in ABD değil Meksika doğumlu olduğunu gösteriyordu.

Ardından babası kendisine, ABD doğum belgesinin sahte olduğunu, aslında Meksika’da doğduğunu doğruladı.

 

CNN International’a konuşan Rodriguez, kayıt dışı göçmen olduğunu öğrendikten sonra babası ile bir daha görüşmek istemediğini; kariyerini, arkadaşlarını ve kimliğini kaybettiğini açıkladı.

Yargıç, Rodriguez'in lehinde karar verse de her yıl benzer davalardan yalnızca 4 bin tanesinin onaylanmasına izin veriliyor. Bu sebeple de ülkede yasal olarak bulunduğunu gösteren bir belgeye sahip olması yıllar alabilir.

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