banner762
banner815
“Doğa tahribatına dur deme zamanı gelmedi mi?”
“Doğa tahribatına dur deme zamanı gelmedi mi?”
15 0
Klasikler 7.YDÜ Rallisi ile yollardaydı
Klasikler 7.YDÜ Rallisi ile yollardaydı
10 0
 
“Böylesi Avrupa’da bile yok”
“Böylesi Avrupa’da bile yok”
18 0
Çevre Dairesi göreve
Çevre Dairesi göreve
66 0
Maaşlara artış geliyor
Maaşlara artış geliyor
479 0
Endurocular Girne’de yarıştı
Endurocular Girne’de yarıştı
14 0
Koopspor, finale göz kırptı
Koopspor, finale göz kırptı
13 0
banner797
banner854

Bilim insanları, Pasifik'te yaşanabilecek bir mega tsunamiden endişe ediyor

banner476

banner825
Bilim insanları, Pasifik'te yaşanabilecek bir mega tsunamiden endişe ediyor

 

 

 Uzmanlar, Kanada’daki Vancouver Adası’ndan kuzey Kaliforniya’ya uzanan bir fay hattının yaratabileceği felaketlere karşı uyardılar.

Guardian’da yer alan habere göre, bilim insanları uzun zamandır Pasifik’in kuzeybatısındaki Cascadia fayından yansıyan ve hızla kıyıya varan devasa dalgaları tetikleyen 9,0 büyüklüğünde dev bir deprem tahmin ediyorlardı.

 Earth-Science Reviews’da yayınlanan yeni bir çalışmada, bir deprem tarafından tetiklenen bir tsunaminin şiddeti ile ana deprem fayı ile deniz tabanı arasındaki alan olan “dış kama”yla arasında önceden bilinmeyen bir ilişki ortaya çıkarıldı.



Araştırmada yer alan Sylvain Barbot, dış kamayı, iki tektonik plakanın birbirine çarptığı ve bir deprem üretebileceği yer olan “yitim zonunun çöp torbası” olarak tanımladı, çünkü burası tortuların biriktiği yerdi.

Araştırmacıların bulguları, fay hattı ne kadar genişse, tsunaminin maksimum boyutunun da o kadar büyük olacağını gösteriyor.

 Pacific Northwest Sismic Network direktörü ve Washington Üniversitesi’nde yer ve uzay bilimleri profesörü olan Harold Tobin, bu çalışmanın yeni bir bulgu ortaya çıkarmasına rağmen, diğer değişkenleri tam olarak hesaba katmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu konusunda uyardı.

Tobin, herhangi bir sonuca varmanın veya Pasifik kuzeybatısının veya diğer bölgelerin tsunamilere nasıl hazırlandıklarını değiştirmeye başlamanın da erken olacağını belirtti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.