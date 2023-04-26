Biden 2024’te yine aday olacak

ABD 80 yaşındaki Başkanı Joe Biden, 2024 seçimlerinde yeniden aday olduğunu açıkladı. Ancak, anketler Amerikalıların hem Biden'dan hem de selefi Donald Trump'tan kurtulmak istediğini gösteriyor

ABD'nin 80 yaşındaki Başkanı Joe Biden, 2024 seçimlerinde aday olmak için resmen başvurduğunu duyurdu.

Duyuruyu bir video ile yapan Biden, paylaşımda Oval Ofis'teki ilk iki yılındaki başarılarına dikkat çekerek yaşıyla ilgili endişeleri ortadan kaldırmaya çalıştı.

Bununla birlikte, 80 yaşındaki en yaşlı ABD başkanı adayı oldu. Ancak, anketler Amerikalıların hem Biden'dan hem de selefi Donald Trump'tan kurtulmak istediğini gösteriyor.

Ancak Demokratların, genellikle iktidardaki partinin kongre yarışlarında büyük bir yenilgiye uğradığı 2022 ara seçimlerindeki güçlü performansı, Biden'ın ülkenin yeniden başkanı olma olasılığını artırıyor.

Diğer taraftan, Biden tarafından yayınlanan yeni video, eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na düzenlediği saldırının görüntüleriyle başlıyor ve Demokrat Başkan Biden'ın Amerika vizyonu ile Cumhuriyetçi selefininki arasında keskin zıtlıklar çiziyor.

TRUMP VE RON DESANTİS'E MESAJ

Biden, Beyaz Saray'da ikinci bir dönem için 2024 adaylığını başlatan üç dakikalık videoda, "Özgürlük ve kişisel özgürlük, Amerikalılar olarak kim olduğumuzun temelidir." derken First Lady Jill Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Amerikan işyerlerini ve sendika salonlarını ziyaret ederken çekilmiş görüntüleri yer alıyor. Biden, aşırılıkçı olarak nitelediği 2024'teki muhtemel rakibi Trump'a ve bir başka olası rakibi olan Florida Valisi Ron DeSantis'e ise şu mesajı veriyor:

"Ülkenin dört bir yanında, aşırılık yanlıları, bu temel özgürlükleri ele geçirmek için sıraya giriyor, kadınların hangi sağlık hizmetleri kararlarını verebileceğini dikte ediyor ve kitapları yasaklıyor. Tüm bunlar sizin oy verebilmenizi zorlaştırıyor."

