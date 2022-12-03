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Bekar kadınlar için üretilen erkek ayı tartışma yarattı

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Bulgaristan’da bir şirket, yalnız kadınlar için gerçek insan boyutunda bir ayı üretti. “Sarılarak uyunabilecek bir dost” olarak tanıtılan ayının “duygusal destek” verdiği belirtildi

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Bekar kadınlar için üretilen erkek ayı tartışma yarattı


Bulgaristan’da bir şirket, yalnız kadınlar için gerçek insan boyutunda bir ayı üretti. “Sarılarak uyunabilecek bir dost” olarak tanıtılan ayının, gerçek erkekler gibi horlamadığı, rahatsız edici davranışlarda bulunmadığı, sadece kadınlara sarılarak “duygusal destek” verdiği belirtildi.
Erkek kıyafetleri giyebilen ve 3,2 kilo ağırlığındaki ayının, günlük hayatta da televizyon izlerken, dinlenirken ya da kitap okurken yalnızlığa çare olacağı kaydedildi.
İnsan boyutundaki ve formundaki Ayı Puffy’nin kafası oyuncak bir ayıdan alındı. Şirket, tanıtımda “Puffy, yalnız kalmaktan korkan sıradan kadınlar tarafından üretilen çok kişisel bir ürün. Üstelik horlamıyor ya da bağırıp çağırmıyor” dendi. Puffy, Bulgar model ve tasarımcı Ina Marholeva ile ürün uzmanı Tonya Berdankova tarafından tasarlandı.
Reklamlarda, 135 sterline (3000 TL) satılan ayının bu yeni yılı yalnız geçirmek istemeyen kadınlar için mükemmel bir hediye olduğu da belirtildi. Şirket, “Biz kadınlar sık sık çeşitli nedenlerle yalnız kalıyoruz. Bunun nedeni bazen kişisel tercih, bazen kötü şans ya da kader. Ama birinin varlığına ve bize sarılmasına ihtiyacımız var, özellikle uyumadan önce ya da televizyonun başında” diyerek oyuncağın mükemmel bir dost olduğunu ifade etti.
Bazı kullanıcılar Ayı Puffy’nin varlığının kendilerini rahatlattığını ve geceleri daha kolay uykuya daldıklarını söylerken bazı kişiler de sosyal medyada ürünün yalnızlığa çare olamayacağını belirterek dalga geçti.
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